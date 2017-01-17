О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Cabinet/m.258075.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.258075.html
Также: Правительство, Общество, Экономика, Россия, Политика

новость Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат в 2017 году

17.01.2017
Максим Топилин. Фото: rosmintrud.ru
Максим Топилин. Фото: rosmintrud.ru
Реклама

Россиян в 2017 году ожидает рост зарплат. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Министр добавил, что на рост зарплат повлияет "реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе".

"Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти", - отметил Топилин.

При этом, по словам министра, роста безработицы в России не ожидается. "Скорее всего она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - подчеркнул Топилин.

Говоря о пенсиях, министр отметил, что в этом году планируется "поставить точку" в вопросе, будет ли ее накопительная часть добровольной или обязательной. "В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту", - заявил Топилин.

"Коллеги предлагают всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление. Мы убеждены, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее. В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка", - подчеркнул Топилин.

В начале декабря 2016 года комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил снизить темпы роста заработной платы враче в регионах. Темпы роста зарплат медикам предлагалось снизить почти вдвое - с 10,6 процента до 5,4 процента. В министерстве пояснили, что регионы будут испытывать трудности с финансированием запланированного сейчас темпа роста зарплат, поскольку средства на софинансирование в таких масштабах не были заложены в региональных бюджетах.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в правительстве пока нет общего решения относительно снижения темпов роста зарплат врачей.

Оставить комментарий Обсудить
17.01.2017

новость Новости по теме
06.12.2016 Минфин предложил снизить темпы роста зарплат врачей →
20.10.2016 Минэкономразвития: Россию ждут 20 лет стагнации →
14.10.2016 Фонду ОМС не хватает полтриллиона рублей на зарплаты врачам →
01.10.2016 Пять миллионов россиян получают минимальную зарплату →
28.09.2016 Неработающих россиян могут заставить платить за медицинскую помощь →
20.09.2016 Бедные регионы Росии поддержат за счет богатых территорий →
08.09.2016 Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам населения →
08.09.2016 Прожиточный уровень в России повысили на 180 рублей →
08.09.2016 Матвиенко предложила обязать безработных платить за медстраховку →
07.09.2016 Повседневные расходы россиян упали ниже уровня 2012 года →
26.08.2016 Минэкономразвития: В июле спад экономики России ускорился →
23.08.2016 Доходы бюджета в первом полугодии сократились более чем на 11 процентов →
08.08.2016 На борьбу с безработицей в моногородах выделят 180 миллиардов рублей →
30.07.2016 Минфин: Без реформ денег на зарплаты бюджетникам не хватит →
02.06.2016 АвтоВАЗ переходит на трехдневную рабочую неделю →
31.05.2016 Глава Минтруда выступил против введения налога на тунеядство →
10.05.2016 Минэкономики предложило ограничить рост зарплат и пенсий для выхода из кризиса →
28.04.2016 Минфин подготовил план пенсионной реформы →
01.03.2016 Минтруд: В ближайшее время работу могут потерять полмиллиона россиян →
20.02.2016 Число зарегистрированных безработных выросло за неделю на 1,6 процента →
18.01.2016 Роструд: Годовой рост безработицы превысил 15 процентов →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Советник Трампа о санкциях
Энтони Скарамуччи. Фото: Википедия
статья В один и тот же Рейкьявик
Илья Мильштейн
новость Стамбульский террорист пойман
Абдулгадир Машарипов. Фото: @DailySabah
статья Америка, верни бабки!
новость Срок заменили штрафом
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби
7
РЕКЛАМА
Loading...
новость Павленский эмигрировал
Петр Павленский. Кадр "Громадського ТБ"
новость Буйнакск: СОБР против студентов
Митинг студентов в Буйнакске. Фото: kavkazr.com
новость Украина: срок крымскому предателю
Тарас Синичак. Фото с ФБ-страницы Анатолия Матиоса
новость Конец охранника Кадырова
Погибший Алихан Музаев. Фото: @Xguran
в блоге Верьте Веллеру
383
новость Россия - террорист: иск Киева в суд ООН
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Аракчеев вышел по УДО
Сергей Аракчеев. Фото с сайта yoki.ru
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Черногория: новые подозрения
Эдуард Широков. Фото из красной карточки Интерпола
новость Чечня: дело о недоносительстве
Грозный. Фото: petrushanov.livejournal.com
новость Трамп, Путин и Рейкьявик-2
Путин и Трамп курят анашу: граффити в Вильнюсе. Фото: delfi.lt
новость Санкции: Трамп предлагает сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Радость от страха перед Россией
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
новость Штраф школьнице за "экстремизм"
Ессентуки. Фото: pavelbogdanov.ru