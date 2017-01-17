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Россиян в 2017 году ожидает рост зарплат. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Министр добавил, что на рост зарплат повлияет "реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе".

"Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти", - отметил Топилин.

При этом, по словам министра, роста безработицы в России не ожидается. "Скорее всего она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - подчеркнул Топилин.

Говоря о пенсиях, министр отметил, что в этом году планируется "поставить точку" в вопросе, будет ли ее накопительная часть добровольной или обязательной. "В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту", - заявил Топилин.

"Коллеги предлагают всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление. Мы убеждены, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее. В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка", - подчеркнул Топилин.

В начале декабря 2016 года комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил снизить темпы роста заработной платы враче в регионах. Темпы роста зарплат медикам предлагалось снизить почти вдвое - с 10,6 процента до 5,4 процента. В министерстве пояснили, что регионы будут испытывать трудности с финансированием запланированного сейчас темпа роста зарплат, поскольку средства на софинансирование в таких масштабах не были заложены в региональных бюджетах.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в правительстве пока нет общего решения относительно снижения темпов роста зарплат врачей.