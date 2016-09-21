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У 30 процентов пенсионеров решение правительства заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году на разовую выплату в 5 тысяч рублей вызвало возмущение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Еще 18 процентов недоумевают по этому поводу. Четыре процента пенсионеров восприняли решение со смирением.

Радость единовременная компенсация вызвала у пяти процентов опрошенных людей пенсионного возраста, одобрили решение правительства 17 процентов, отнесся к нему с пониманием каждый десятый. Шесть процентов заявили, что им все равно. 9 процентов своего мнения не имеют.

Всего же в стандартной выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше о замене индексации выплатой знают 56 процентов опрошенных.

23 августа премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении заменить вторую индексацию разовой выплатой в сумме 5 тысяч рублей. Деньги, добавил чиновник, пенсионеры получат в январе 2017 года. Тогда же премьер заверил, что с 1 января правительство вернется к полной индексации пенсий на уровень инфляции.

25 августа вице-премьер Ольга Голодец подтвердила эти слова своего шефа. С Нового года, пообещала она, будет восстановлен "законный порядок" индексации пенсий.

30 августа Медведев на встрече с пенсионерами в Липецке назвал решение правительства "абсолютно справедливым". "Индексация вообще не бывает огромной, мы понимаем это, - сказал Медведев. - Но все-таки, на мой взгляд, лучше, когда в этих условиях такая единократная выплата, на которую что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем это размазано тонким слоем и вообще не чувствуется никак".

Между тем экономисты приводили иные расчеты. В частности, депутат Госдумы Оксана Дмитриева заметила, что в 2015 году инфляция составила 15 процентов, тогда как пенсии были проиндексированы лишь на 4 процента. Таким образом, для компенсации инфляции нужно провести индексацию еще на 10-11 процентов. Средняя пенсия в России сейчас составляет 12 тысяч рублей, продолжила Дмитриева. Если ее проиндексировать на 10 процентов, то пенсионеры получили бы дополнительно за месяц 1200 рублей, а за год - 14 400 рублей, то есть почти в три раза больше, чем составляет установленная правительством сумма разовой компенсации.