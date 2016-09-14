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Также: Правительство, Россия, Политика

новость В ближайшие три года работающим пенсионерам не будут индексировать выплаты

14.09.2016
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Индексация выплат работающим пенсионерам в 2017–2019 годах проводиться не будет. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам правительственного совещания, сообщает РИА "Новости".

Такая норма содержится в законе и применяется с 2016 года, отметил министр. "С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона", - сказал Топилин в ответ на вопрос, предусмотрена ли индексация пенсий работающим пенсионерам в следующем году и в 2018-2019 годах.

Вместе с тем министр пояснил, что закон также предусматривает компенсационную индексацию после того, как пенсионер прекратит работать. "Не получат (индексацию) в феврале, но они получат тогда, когда выйдут на пенсию, то есть он получит ее не за последний год, а за весь период, когда он работал с 2016 года", - отметил Топилин.

Накануне стало известно, что Минфин при определении размера трансферта Пенсионному фонду России на ближайшие три года исходил из того, что в этот период не будет индексации пенсии работающих пенсионеров. Окончательные параметры бюджета еще обсуждаются в правительстве.

С 1 февраля на 4 процента были проиндексированы страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих. Соответствующий закон Госдума приняла 15 декабря. 7 октября Медведев заявил, что работающим пенсионерам пенсии индексироваться не будут. По его словам, пенсия - это государственное денежное пособие, которое выплачивается в связи с тем, что гражданин утратил трудовую функцию. "Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала, - заявил премьер. - Естественно, как только они прекращают трудовые отношения, то могут в полной мере иметь право на индексацию. Мне кажется это вполне справедливым".

23 августа правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий разовой выплатой. В январе по 5 тысяч рублей получат и работающие, и неработающие пенсионеры.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2016
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Илья Мильштейн

Отповедь от первого лица

Илья Мильштейн, 30.05.2016

Ну да, расчехлившаяся старушка оказалась агентом Госдепа, но ведь Медведева никто за язык не тянул. А он, как бы жалуясь на судьбу и страшно сказать на кого, выбалтывал бюджетную тайну и сеял панику. Потому возле Путина и собрали пул журналистов, готовых в любое время дня и ночи задать любой вопрос.
Илья Мильштейн

Получишь у Путина

Илья Мильштейн, 25.05.2016

Увлекшись дискуссией, Медведев снова, вольно или невольно, взбунтовался и начал посылать свои яростные сигналы. Дескать, куда вы со своими пенсиями, когда денег нет и вряд ли будут, а меня завтра сделают крайним и уволят, хотя я ни в чем не виноват, а кто виноват - не скажу! Да, и держитесь здесь, сакральные вы мои, не кашляйте, физкультпривет, пишите письма...
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