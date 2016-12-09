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Также: Госдума, Экономика, Общество, Парламент

новость Госдума одобрила заморозку на три года накопительной части пенсии

09.12.2016
Госдума. Фото Граней.ру
Госдума. Фото Граней.ру
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении заморозки накопительной части пенсий на 2017-2019 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно закону, Пенсионный фонд России в предстоящие три года будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Это означает, что накопительная часть пенсий у граждан до 2019 года включительно формироваться не будет.

Эта мера, которая коснется около 30 миллионов человек, направивших свои накопления в НПФ, позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2017 году на 407,7 миллиарда рублей, в последующие два года - на 455,3 и на 502,1 миллиарда рублей соответственно.

Кроме того, Госдума в окончательном чтении приняла закон , который приостанавливает до 1 января 2020 года действие нормы о ежегодном пересмотре размера материнского капитала с учетом темпов роста инфляции.

Закон также предусматривает проведение индексации всех социальных выплат раз в год - 1 февраля по фактической инфляции. В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, выплаты производятся по прогнозному уровню инфляции и в разные сроки.

29 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2017 году будет проведена в полном объеме. "Мы приняли решение, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы в полном объеме. Здесь никаких сомнений быть не может, - сказал премьер. - В 2017 году мы уже возвращаемся к индексации пенсий по общим правилам, то есть по инфляции, которая накоплена за 2016 год".

При этом премьер отметил, что решение об индексации в будущем году материнского капитала еще не принято. "Мы действительно приостановили в 2016 году, потому что там объем накопленных денег в рамках материнского капитала немаленький, но они не так подвержены эрозии, обесценению, как какие-то другие средства, но я понимаю эти опасения, и мы к этому вопросу еще вернемся, подумаем как поступить", - сказал премьер.

В 2016 году пенсии были проиндексированы на 4 процента. По данным Росстата, уровень инфляции в 2015 году составил 12,9 процента.

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09.12.2016

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