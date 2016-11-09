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Также: Экономика, Общество, Госдума, Президент, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Госдума распространила единовременную выплату 5 тысяч рублей на военных пенсионеров

09.11.2016
Удостоверение военного пенсионера. Фото: zakonguru.com
Удостоверение военного пенсионера. Фото: zakonguru.com
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Госдума одобрила распространение единовременной выплаты 5 тысяч рублей и на военных пенсионеров, сообщает Интерфакс. Такая поправка была принята во время второго чтением соответствующего правительственного законопроекта.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что на выплату военным пенсионерам потребуется ориентировочно 5 миллиардов рублей.

Законопроектом предусматривается произвести в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей лицам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом. Однако пенсионная система военных имеет свои особенности, и формально закон на них не распространялся.

Во вторник на оперативном совещании с членами Совета безопасности президент Владимир Путин дал поручение правительству оперативно внести изменения в законопроект о единовременной выплате пенсионерам с тем, чтобы распространить ее на военных пенсионеров и приравненные к ним категории.

23 августа премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении заменить вторую индексацию разовой выплатой в сумме 5 тысяч рублей. Деньги, добавил чиновник, пенсионеры получат в январе 2017 года. Тогда же премьер заверил, что с 1 января правительство вернется к полной индексации пенсий на уровень инфляции.

25 августа вице-премьер Ольга Голодец подтвердила эти слова своего шефа. С Нового года, пообещала она, будет восстановлен "законный порядок" индексации пенсий.

30 августа Медведев на встрече с пенсионерами в Липецке назвал решение правительства "абсолютно справедливым". "Индексация вообще не бывает огромной, мы понимаем это, - сказал Медведев. - Но все-таки, на мой взгляд, лучше, когда в этих условиях такая единократная выплата, на которую что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем это размазано тонким слоем и вообще не чувствуется никак".

Между тем экономисты приводили иные расчеты. В частности, депутат Госдумы Оксана Дмитриева заметила, что в 2015 году инфляция составила 15 процентов, тогда как пенсии были проиндексированы лишь на 4 процента. Таким образом, для компенсации инфляции нужно провести индексацию еще на 10-11 процентов. Средняя пенсия в России сейчас составляет 12 тысяч рублей, продолжила Дмитриева. Если ее проиндексировать на 10 процентов, то пенсионеры получили бы дополнительно за месяц 1200 рублей, а за год - 14 400 рублей, то есть почти в три раза больше, чем составляет установленная правительством сумма разовой компенсации

Пр расчетам ЦБ, выплата обойдется федеральному бюджету в 220 миллиардов рублей. Если эти средства будут выделены за счет их перераспределения внутри бюджета, влияние выплаты может привести к росту уровня инфляции в первом квартале на 0,15 процентных пункта и дополнительному экономическому росту около 0,4 процентных пункта.

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09.11.2016
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