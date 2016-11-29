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Также: Правительство, Россия, Экономика, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Медведев

новость Медведев пообещал в 2017 году проиндексировать пенсии в полном объеме

29.11.2016
Студенты встречают Медведева в Улан-Удэ. Фото: arigus-tv.ru
Студенты встречают Медведева в Улан-Удэ. Фото: arigus-tv.ru
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Идексация пенсий неработающим пенсионерам в 2017 году будет проведена в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс.

"Мы приняли решение, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы в полном объеме. Здесь никаких сомнений быть не может, - сказал премьер. - В 2017 году мы уже возвращаемся к индексации пенсий по общим правилам, то есть по инфляции, которая накоплена за 2016 год".

Решение об индексации в будущем году другой социальной выплаты, материнского капитала, еще не принято. Медведев обещал, что правительство еще вернется к этому вопросу. "Мы действительно приостановили в 2016 году, потому что там объем накопленных денег в рамках материнского капитала немаленький, но они не так подвержены эрозии, обесценению, как какие-то другие средства, но я понимаю эти опасения, и мы к этому вопросу еще вернемся, подумаем как поступить", - сказал премьер.

В 2016 году пенсии были проиндексированы на 4 процента. По данным Росстата, уровень инфляции в 2015 году составил 12,9 процента. В правительстве заявляли о возможной второй индексации пенсий в 2016 году в зависимости от экономических результатов первого полугодия.

В мае Медведев, говоря о пенсии с жительницей Феодосии, заявил, что у государства нет денег для повышения пенсий. "Цены бешеные", - пожаловалась премьеру одна из женщин. По ее словам, пенсии в регионе неправильно рассчитываются и индексируются, а прожить на 8 тысяч рублей в месяц невозможно. "Что же такое восемь тысяч? Ноги об нас вытираете! Мы по 45 лет проработали, нам нечем платить", - спрашивала женщина.

Премьер ответил, что индексации пенсий сейчас "нет нигде". "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию, - пояснил Медведев. - Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья". В 2017 году обычный, определенный законом порядок индексации пенсий по фактической инфляции будет восстановлен в полном объеме, средства в бюджете уже заложены. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает Интерфакс.

"Единовременная денежная выплата - это мера разовая. С 1 января 2017 года восстанавливается обычный, законный порядок индексации пенсий. Индексация в 2017 году заложена в полном объеме, как и положено - по фактической инфляции, - сказала Голодец. - Эти средства сейчас учтены в бюджете. Индексация будет как обычно - в процентах за прошлый год".

Во вторник правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей. Пенсионеры получат ее в январе Всего на это потребуется более 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он добавил, что поручил Минфину найти эти средства.

Ранее стало известно, что средний размер пенсий в реальном выражении с поправкой на инфляцию снизился в мае на 4,3 процента по сравнению с маем 2015 года. По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер назначенной ежемесячной пенсии в мае 2016 года составил 12 тысяч 419 рублей. Это на 2,7 процента больше, чем в мае 2015 года. Средний размер назначенных пенсий в мае составил 34 процента от средней начисленной зарплаты по стране против 35,2 в мае прошлого года.

В январе по сравнению с тем же периодом прошлого года реальный размер пенсии вырос на 0,8 процента. Однако затем он стал снижаться - на 4,7 процента в феврале, на 4,2 в марте и на 4,3 в апреле.

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29.11.2016

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