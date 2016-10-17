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Восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. Как передает радиостанция "Говорит Москва", об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.

В начале сентября директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов заявил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения России упадут на 4,7-4,9 процента. Как ожидают в экономическом ведомстве, оборот розничной торговли сократится в текущем году на 4,2-4,4 процента. При этом реальные зарплаты покажут прирост на 0,5-0,7 процента, отметил Тремасов. Однако зарплаты - лишь часть дохода россиян. Другие поступления - социальные выплаты, доходы от собственности и т.д. - продолжают сокращаться.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении прожиточного уровня. "Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения - 10722 рубля, пенсионеров - 8163 рубля, детей - 9861 рубль", - говорится в тексте документа. В первом квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения был установлен в 9776 рублей. Таким образом, сейчас он повысился на 180 рублей.