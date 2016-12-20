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новость ПФР задержит выплату компенсаций пенсионерам

20.12.2016
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
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Пенсионный фонд задержит выдачу единовременных выплат в пять тысяч рублей. Как передает Интерфакс, об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, компенсацию вместе с пенсией в январе получат не все российские пенсионеры, некоторым выплата придет позже.

По словам Дроздова, задержки связаны "с нехваткой средств". В связи с этим глава ПФР обратился к коллегам с просьбой поставить в известность руководство "Почты России", которая доставляет пенсии, чтобы та предупредила получателей о возможной задержке.

"Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения", - приводит слова Дроздова ТАСС.

23 августа правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей. Предполагалось, что пенсионеры получат ее в январе.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, всего на это потребуется более 200 миллиардов рублей. Он добавил, что поручил Минфину найти эти средства.

У 30 процентов пенсионеров решение правительства вызвало возмущение. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром, еще 18 процентов недоумевают по этому поводу. Четыре процента пенсионеров восприняли решение со смирением.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 03.08.2016
в блоге Медведев учит по-брежневски

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