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Российская экономика будет преодолевать стагнацию ближайшие 20 лет, но не преуспеет. Как пишут "Ведомости", об этом говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития до 2035 года, который Минэкономразвития направило в Минфин.

Исходя из прогноза ведомства, выйдя из рецессии в 2017 году, экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно - в среднем на 2 процента в год. Это примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам.

Увеличить ВВП за 20 лет удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения будут расти в среднем на 1,4 процента в год и выйдут на уровень 2013 года только в 2021-м, в 2035 году превысив его менее чем на 30 процентов. В том же 2021 году удастся преодолеть последствия трехлетнего инвестиционного спада: инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 года, но темп их роста также останется умеренным - в среднем 3,3 процента ежегодно.

Экспорт будет расти примерно на 2 процента в год, импорт - почти на 4 процента, торговый баланс и счет текущих операций будут постепенно сжиматься, но сократится почти до нуля и отток капитала.

В прогнозе рассматриваются три варианта развития событий. Вариант "базовый плюс" основан на более реалистичной, с точки зрения Минэкономразвития, траектории нефтяных цен. Они будут медленно расти до 57 долларов за баррель в 2020 году, 70 в 2030 году и 76,7 доллара за баррель в 2035 году. Новых шоков на нефтяном рынке в ближайшие 20 лет не предполагается.

В феврале Минфин прогнозировал 15 лет стагнации для российской экономики "при отсутствии реформ и структурных изменений". В консервативном варианте прогноза цена нефти до 2030 года остается на уровне 40 долларов за баррель. Все это время экономика будет расти лишь на 1-1,3 процента в год. Для преодоления нынешнего двухлетнего спада России понадобится четыре года, а к 2030 году экономика увеличится всего на 13 процентов - на столько же, например, она выросла в период с 2011 по 2013 годы. При этом уровень зарплат, который был у россиян в 2014 году, вернется лишь в 2025 году, говорилось в прогнозе.

Прежний прогноз развития экономики до 2030 года был утвержден в 2013 году. Его стрессовый вариант предполагал краткосрочное снижение цены нефти до 80 долларов за баррель в 2015-2016 годах. Однако уже в 2014 году прогноз потерял актуальность из-за резких изменений на нефтяном рынке и изменений в российской внешней политике, следствием которых стали финансовые санкции в отношении российских компаний и банков и ответный российский запрет импорта продовольствия из ряда стран.