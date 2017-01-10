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новость Росстат подтвердил оценку инфляции за 2016 год на уровне 5,4 процента

10.01.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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По данным Росстата, инфляция в декабре 2016 года составила 0,4 процента после такого же показателя в ноябре и в октябре, сообщает Интерфакс. Таким образом, подтвердилась предварительная оценка, распространенную в конце декабря.

Соответственно неизменной осталась и оценка инфляции за весь год - 5,4 процента. Это минимальный уровень за всю новейшую историю России.

Во многом низкий показатель инфляции объясняется существенным падением реальных доходов населения. Они снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6 процентов с 3,2 в 2015 году и 0,7 в 2014.

До этого минимальный уровень инфляции был зафиксирован в 2011 году - 6,1 процента. В 2012 и 2013 годах цены выросли на 6,6 и 6,5 процента. Но уже в 2014 году уровень инфляции составил 11,4, а в 2015 - 12,9 процента.

В сентябре холдинг "Ромир" опубликовал результаты исследования, согласно которым повседневные расходы жителей России за август с учетом инфляции упали ниже значений 2012 года. В августе россияне продолжили сокращать потребление, хотя обычно в этот период наоборот наблюдается подъем активности потребителей после летнего затишья. "Россияне продолжают экономить, перекраивая свои бюджеты в целях удержания повседневных расходов на максимально низком уровне", - говорилось в исследовании.

"Доля продовольственных товаров в общей корзине повседневных затрат россиян после резкого скачка в июле до 67 процентов опять вернулась в серединной отметке в 50 процентов. Но в этом, видимо, нет заслуги сознательной экономии потребителей на продуктах, и объяснение кроется в сезонном снижении цен, в частности на овощи и фрукты", - отметили в "Ромире". Согласно экономической теории, чем большую часть своих расходов население тратит на еду, тем оно беднее.

В опубликованном в ноябре очередном исследовании Global Wealth Report банка Credit Suisse отмечалось, что середины прошлого по середину этого года благосостояние российских домохозяйств уменьшилось на 14,4 процента, с 12,086 тысяч до 10,344 тысяч долларов на каждого взрослого. Совокупное благосостояние домохозяйств в России за этот период сократилось на 15 процентов, с 1,324 до 1,126 миллиардов долларов

По оценкам банка, 89 процентов всего благосостояния российских домохозяйств принадлежит их одной десятой части. Эта цифра значительно выше, чем в других странах. В США этот показатель составляет 78 процентов, в Китае - 73.

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10.01.2017

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