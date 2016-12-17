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Зарплаты работников бюджетной сферы в 2017 году будут расти "более плавно", чем это планировалось. Об заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании в Казани, сообщает ТАСС.

"У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми "дорожными картами", которые были запланированы на 2017 год. Нужно будет отработать эту динамику с отраслевыми ведомствами и более плавное повышение будет в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы, - сказал Силуанов. - Здесь нужно отработать с федеральными структурами вопросы этой индексации, возможно здесь вы сможете сэкономить часть денег, с другой стороны не будет никаких резких движений в этой части".

Глава Минфина подчеркнул, что плавное повышение зарплат не отразится на исполнении "майских указов" Владимира Путина. "Задачи обеспечения выполнения указов в 2018 году не снимаются, они будут обеспечены финансовыми ресурсами с федеральной стороны в полном объеме", - отметил Силуанов.

11 октября Силуанов направил в правительство подготовленный Минфином законопроект об отмене обязательной ежегодной индексации зарплат бюджетников на величину инфляции. Повышение зарплат предлагается определять ежегодно законом о бюджете без учета инфляции. Документ затрагивает федеральных и региональных чиновников, судей, военных, полицейских, фсиновцев, а также помощников депутатов Госдумы и сенаторов.

В то же время сохранить индексацию предполагается для взносов по военной ипотеке, страховых выплат военным и участникам военных сборов, ежемесячных пособий детям погибших военных и гражданам, получившим инвалидность из-за поствакцинальных инфекций, выплат донорам, единовременных пособий семьям погибших полицейских и самим полицейским, пострадавшим на службе, студенческих стипендий. В то же время при индексации этих выплат инфляцию предлагается учитывать лишь в том случае, "если иное не установлено законом о бюджете".

Два дня спустя правительство одобрило документ и предложило внести его в Госдуму.