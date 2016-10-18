О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.255659.html
Также: Правительство, Общество, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Медведев

новость Медведев признал снижение реальных доходов россиян

18.10.2016
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Реклама

Безработица в России сохраняется на уровне 2015 года, хотя реальные доходы населения уменьшились. Как передает Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году - 5,6 процента. С другой стороны, экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли", - сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что в ряде отраслей в текущем году зафиксирован рост промышленного производства, а инфляция за девять месяцев составила четыре с небольшим процента.

"С одной стороны, у нас есть целый ряд позитивных тенденций. Во-первых, пусть хоть и небольшой, но все же рост промпроизводства, в том числе в целом ряде отраслей он более заметный - лесной, легкой промышленности, химической, производстве машин и оборудования и, конечно, в сельском хозяйстве", - сказал Медведев.

Премьер-министр поручил Минэкономразвития до декабря представить план действий правительства по обеспечению стабильного социально-экономического развития России на 2017 год.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 Минтруд: Реальные доходы россиян вернутся к докризисному уровню в конце 2018 года →
30.09.2016 Медведев: Нужно поменять всю систему государственного управления в России. →
30.09.2016 Материнский капитал в 2017 году проиндексирован не будет →
30.09.2016 Кудрин предложил не спешить с индексацией бюджетных зарплат →
28.09.2016 Неработающих россиян могут заставить платить за медицинскую помощь →
08.09.2016 Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам населения →
08.09.2016 Прожиточный уровень в России повысили на 180 рублей →
07.09.2016 Повседневные расходы россиян упали ниже уровня 2012 года →
03.08.2016 Песков назвал "спекуляциями" сообщения об отставке Медведева →
12.07.2016 Средний чек в российских магазинах за год сократился на 10 процентов →
27.06.2016 Медведев обещал в следующем году проиндексировать пенсию на уровень инфляции →
23.06.2016 В Бурятии запретили пряники с надписью "Денег нет. Но вы держитесь!" →
17.06.2016 Голодец: Россияне стали экономить даже на лекарствах →
25.05.2016 Советник Путина рассказал о пяти миллионах "новых бедных людей" в России →
23.05.2016 В апреле падение реальных доходов россиян оказалось сильнейшим за год →
26.02.2016 Количество бедных в России увеличилось до 19 миллионов человек →
18.02.2016 Реальные доходы россиян за январь снизились на 6,3 процента →
29.12.2015 Россияне экономят на предновогодних покупках →
10.12.2015 Число бедных в России выросло на 2,3 миллиона человек →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Путин едет на встречу "четверки"
Саммит "нормандской четверки" в Париже. Фото пресс-службы президента Франции
новость Трамп готов к встрече с Путиным
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Свадьба Белых в СИЗО
Никита Белых. Фото: belyh.ru
новость Фрадкова не возьмут в РЖД
Михаил Фрадков. Фото: uznayvse.ru
новость Военные учения в Сибири
Военные учения. Фото: mil.ru
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость США: санкции за кибератаки
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Мракобесы сорвали спектакль
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость Моторолу взорвали в лифте
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
новость Совет ЕС о России и Асаде
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость Иванов: МГБ в России не будет
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
новость Британия: счета RT заблокированы
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
новость Усманов стал налоговым эмигрантом
Алишер Усманов. Фото с сайта Telegraph