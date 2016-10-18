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Безработица в России сохраняется на уровне 2015 года, хотя реальные доходы населения уменьшились. Как передает Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году - 5,6 процента. С другой стороны, экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли", - сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что в ряде отраслей в текущем году зафиксирован рост промышленного производства, а инфляция за девять месяцев составила четыре с небольшим процента.

"С одной стороны, у нас есть целый ряд позитивных тенденций. Во-первых, пусть хоть и небольшой, но все же рост промпроизводства, в том числе в целом ряде отраслей он более заметный - лесной, легкой промышленности, химической, производстве машин и оборудования и, конечно, в сельском хозяйстве", - сказал Медведев.

Премьер-министр поручил Минэкономразвития до декабря представить план действий правительства по обеспечению стабильного социально-экономического развития России на 2017 год.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.