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С середины прошлого по середину этого года благосостояние российских домохозяйств уменьшилось на 14,4 процента, с 12,086 тысяч до 10,344 тысяч долларов на каждого взрослого. Об этом говорится в очередном исследовании Global Wealth Report банка Credit Suisse.

Совокупное благосостояние домохозяйств в России за этот период сократилось на 15 процентов, с 1,324 до 1,126 миллиардов долларов

По оценкам банка, 89 процентов всего благосостояния российских домохозяйств принадлежит их одной десятой части. Эта цифра значительно выше, чем в других странах. В США этот показатель составляет 78 процентов, в Китае - 73.

Такое сильное имущественное расслоение в России позволяет ей удерживать третье место в мире по числу долларовых миллиардеров. На середину этого года в России их насчитывалось 96. Больше только в США и в Китае - 582 и 244 соответственно. При этом число долларовых миллионеров в России за год снизилось на 16 процентов, с с 94 до 79 тысяч человек.

В сентябре холдинга "Ромир" опубликовал результаты исследования, согласно которым повседневные расходы жителей России за август с учетом инфляции упали ниже значений 2012 года. В августе россияне продолжили сокращать потребление, хотя обычно в этот период наоборот наблюдается подъем активности потребителей после летнего затишья. "Россияне продолжают экономить, перекраивая свои бюджеты в целях удержания повседневных расходов на максимально низком уровне", - говорится в исследовании.

Средний чек российских домохозяйств находится на минимальном уровне уже семь месяцев подряд. По мнению экспертов холдинга "Ромир", россияне стали реже ходить в магазины.

"Доля продовольственных товаров в общей корзине повседневных затрат россиян после резкого скачка в июле до 67 процентов опять вернулась в серединной отметке в 50 процентов. Но в этом, видимо, нет заслуги сознательной экономии потребителей на продуктах, и объяснение кроется в сезонном снижении цен, в частности на овощи и фрукты", - говорится в исследовании. Согласно экономической теории, чем большую часть своих расходов население тратит на еду, тем оно беднее.