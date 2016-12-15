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Исполнение решения Европейского суда по правам человека о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,8 миллиарда евро "негативно отразится на финансовом благополучии российских граждан". Как передает Интерфакс, об этом заявил полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.

"ЕСПЧ определил акционерам ликвидированной компании беспрецедентную для своей практики сумму компенсацию. Учитывая, что компенсация, присуждаемая заявителем, взыскивается из федерального бюджета, усматривается нарушение положений Конституции о социальном государстве", - добавил полпред.

"Необоснованное увеличение размера компенсации, которая присуждается ЕСПЧ, в том числе, с учетом роста инфляции, со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке российских налогоплательщиков. И как следствие, на уровне их итогового дохода", - подчеркнул он.

Кротов также добавил, что считает невозможным исполнение постановления ЕСПЧ, поскольку оно "содержит в себе толкование положений конвенции, которое обнаруживает конфликт с Конституцией России, в том числе противоречит Конституции".

Вместе с тем он отметил, что Россия признает юрисдикцию ЕСПЧ и исполняет его постановления. По словам Кротова, отказ от исполнения решений ЕСПЧ возможен только в исключительных случаях.

В четверг Конституционный суд проведет слушания о том, вправе ли Россия не выплачивать из госбюджета компенсации экс-акционерам ЮКОСа. 31 июля 2014 года Страсбургский суд обязал Москву выплатить им 1,86 миллиарда евро. От выплаты этих денег Россия всячески уклоняется.

Ранее Минюст обратился в Конституционный суд с запросом, в котором указывал на невозможность исполнить решение, поскольку оно основывается "на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации".

15 декабря 2015 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий КС признавать неисполнимыми решения международных судов, в том числе ЕСПЧ, в случае противоречия этих решений российской Конституции.