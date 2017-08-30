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Молодые российские режиссеры, актеры, продюсеры, драматурги, музыканты, художники и критики выступили с требованием закрыть дело "Седьмой студии" и освободить Кирилла Серебренникова и других обвиняемых. Под открытым письмом поставили подписи более 300 человек.

Авторы документа считают дело политически мотивированным и называют действия следствия и судов в отношении обвиняемых "демонстрацией силы". "Настоящая причина преследования Серебренникова - в "неправильных" спектаклях и "неправильной" гражданской позиции, а сотрудники "Седьмой студии" становятся просто заложниками преследования режиссера", - говорится в письме.

"Правила финансовой отчетности для театра сформулированы так, что их невозможно не нарушать без ущерба творческой работе - это подтвердит любой директор, режиссер, продюсер, работающий в государственном театре. Такая ситуация создает идеальную среду для цензуры и контроля, - отмечают авторы документа. - Мы считаем единственно возможным и справедливым исходом этой ситуации закрытие дела за отсутствием состава преступления".

"Мы призываем российское культурное сообщество не молчать о деле "Седьмой студии", и продолжать добиваться освобождения его фигурантов до тех пор, пока эта позиция не будет услышана властью и обществом", - завершают письмо деятели культуры.

Фигуранты дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский и Нина Масляева заключены под стражу, Юрий Итин находятся под домашним арестом. Серебренников был задержан в ночь на 22 августа, уже после других фигурантов дела, и 23-го помещен под домашний арест в Москве. По делу также проходит исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, она объявлена в розыск. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для реализации проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Как утверждает следствие, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Кроме того, режиссер, по данным СКР, поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Серебренников вину не признает.

В защиту Серебренникова выступают российские и иностранные деятели культуры, международные организации. Драматург и режиссер Иван Вырыпаев призвал к бойкоту власти. Немецкий режиссер Томас Остермайер и его земляк драматург Мариус фон Майенбург поместили на платформе Change.org петицию с требованием от российской Генпрокуратуры прекратить преследование Серебренникова. Подписи под петицией поставили, в частности, австрийская писательница, лауреат Нобелевской премии Эльфрида Елинек, греческо-русский дирижер Теодор Курентзис (в 2014 году получил российское гражданство), австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров" Кейт Бланшетт, немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф и немецкая актриса Нина Хосс.

В обращении подчеркивается, что обвинения против Серебренникова несостоятельны, а его арест объясняется желанием "заставить замолчать международно признанного режиссера". Также петиция призывает правительства демократических стран "сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму".