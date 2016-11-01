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Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит проверить фильм Алексея Учителя "Матильда" об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Об этом сообщает Life.Ru.

С доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест". Они считают фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская ответила, что оформляет депутатский запрос с тем, чтобы провести проверку "всех деятелей, которые создавали этот фильм".

Сам Учитель считает любые претензии к картине необоснованными, так как фильм в окончательной версии еще никто не видел, поэтому претензии активистов необоснованны. "Пускай проверяют. Дело в том, что фильм делается еще, никто его не видел, в том числе деятели, которые написали Поклонской. Маразматики пишут, пускай Поклонская проверяет. Во-первых, нас уже проверяли и прокуратура уже написала всем этим организациям, что все в порядке. Прокатного удостоверения у нас еще нет, потому что фильм в работе. Я не хочу комментировать никакие глупости, пускай обращаются куда угодно. Читайте Райкина (руководителя театра "Современник" Константина Райкина. - Ред.) на эту тему. Все, что он говорит, - это абсолютная правда" - сказал режисссер.

"Матильда" рассказывает об истории любви Николая II и Кшесинской. Их знакомство состоялось до того, как император взошел на престол. Съемки фильма практически завершены. Бюджет картины составляет 705 миллионов рублей, из них 130 миллионов выдал государственный Фонд кино. Выход фильма на экраны приурочен к годовщине Февральской революции.

В июне министр культуры Владимир Мединский на пленарном заседании Общероссийского исторического собрания заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души". "Мы с вами постоянно говорим о значении исторического знания в гражданском воспитании. А сегодня история - это еще и напряженный фронт борьбы за человеческие души. В своё время я работал в комиссии по противодействию фальсификациям истории. И к какому выводу я сейчас прихожу: за всеми фальсификациями не угонишься. Они плодятся быстрее, чем мы эту ложь разоблачаем", - сказал Мединский.

"Только разъяснишь пакт Молотова - Риббентропа, а на тебя уже с Кутузовым наперевес бегут - мол, не так воевал, не так Наполеона победил, да и не победил вовсе. Разъяснишь Кутузова - глядь, уже панфиловцев пересчитывают: не 28 их было - значит, и вовсе не было. И никто танки немецкие не жег. И Гитлер, стало быть, взял Москву. А мы сегодня себе только кажемся. Потому что тогда и нас нет", - отметил министр.

Как считает Мединский, в основе фальсификации истории лежат две причины. "Во-первых, это отражение очевидных сегодняшних политических интересов конкретных игроков. Ведь история - политика, повернутая в прошлое, это правило никто не отменял. Отменить же объективные интересы наших противников мы не можем - по крайней мере, это вне компетенции историков или работников культуры", - сказал министр.

Второй причиной министр считает "уязвимость нашего общества для такого рода спекуляций, передергиваний, лукавых трактовок и мифов о самом себе".