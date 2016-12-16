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Также: Портников, Война, Ближний Восток, Европа, США, История, Россия, Колонки, Мир, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Барак Обама, Ангела Меркель

статья В бездушной атмосфере

Виталий Портников, 16.12.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Вляпаться в Алеппо

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.

Виталий Портников
30.09.2016
статья Статья

Убийственная логика

Россия продолжает отстаивать в Совете Безопасности ООН интересы своего мнимого друга Башара Асада. Что же она будет делать после краха Асада? Пытаться всучить свое оружие новым властям или просто уходить с Ближнего Востока подобру-поздорову - или, вернее, уплывать, потому что кто же оставит в стране военно-морскую базу государства, с таким упорством поддерживавшего братоубийство?

Виталий Портников
20.07.2012

Эйфелева башня, которая отключает огни в знак солидарности с гибнущими мирными жителями Алеппо, - настоящий символ беспомощности современного мира. Ситуация поразительно напоминает начальный период Второй мировой войны, когда ее все еще называли "странной". Но и тогда, когда война уже шла полным ходом, в одних странах Европы шла привычная жизнь - разве что флагов со свастикой было больше, чем обычно, - а в других кровь лилась рекой. Остается сожалеть, что тогда Эйфелеву башню не подсвечивали. Представляю, какая впечатляющая иллюминация получилась бы в знак солидарности с погибшими при восстании в Варшаве - такие же бомбардировки, такие же бои в городе, как в Алеппо, такое же равнодушие. А в память о жертвах Освенцима или Дахау башню можно было бы опять выключить и ходить с понуренной головой, ожидая, когда подойдет очередь на экскурсию и можно будет заказать свой бокал шампанского и выпить его в честь всех расстрелянных, сожженных и удушенных. В этой ситуации самое главное чтобы грусть была неподдельной, башня - черной, шампанское - правильно охлажденным.

Я далек от намерения объявить Париж всемирной столицей цинизма - нет, этот цинизм, это благодушие, это бездушие ровным слоем размазано по всему Западу. Начиналось все, кстати, именно с миролюбия в Сирии, с нежелания активно вмешиваться в ситуацию, ссориться с Россией, срывать ядерную сделку с Ираном. В результате бесполетной зоны над Сирией так и не возникло - и в небе многострадальной страны летают стервятники, убивающие людей. А теперь, как утверждают, средства ПВО появляются уже не только у правительства Асада, но и у ИГИЛ - и жертвами этой обороны вполне могут стать не только военные, но и гражданские самолеты, так что история с малайзийским "Боингом" повторится уже совсем в другом небе, но по тем же самым причинам.

По причинам безнаказанности. Именно эта безнаказанность - главный результат западной политики благодушия последних лет, суть внешнеполитических достижений администрации Барака Обамы. И в самом деле - если американцы отказались от реального вмешательства в конфликт, если предпочли спасению людей договоренности с людоедами, то что теперь остается французам кроме как упражняться в иллюминации?

За эти годы сформировались совершенно новые правила, по которым может теперь развиваться наша цивилизация. Первое - если у страны есть ядерное оружие, то ее режим может уничтожить любое количество людей: мы же не хотим третьей мировой войны. Второе - воздействовать на такую страну можно только с помощью экономических санкций, но так, чтобы не нанести существенный ущерб своим интересам: все равно ведь людоедский режим рано или поздно рухнет, так куда спешить и зачем терять деньги. Третье - цивилизованном миру очень важны его ценности, он будет учить им других, но себе позволит элегантно отступать от этих ценностей, если речь идет о чужих жизнях или сиюминутных интересах.

Это и есть то, что в энциклопедиях будущего назовут "правилами Обамы", - даже если уходящий американский президент считает, что пытался противостоять цинизму одной только силой своего безусловного обаяния. Эта эпоха уже дает свои несомненные плоды. Люди в разных странах мира все меньше доверяют профессиональным политикам и все больше - сказочникам, которые просто говорят им то, что они хотят услышать. Договариваться со злом становится настолько естественным, что дискуссия идет скорее о технике соглашательства. Западный мир переполнен джентльменами-чемберленами в таком количестве, что даже осторожная Ангела Меркель, старающаяся просто придерживаться в политике здравого смысла, выглядит эпической героиней и последней надеждой.

И это правильно. Потому что последней нашей надеждой, как это всегда и бывает во времена коллективного смертоубийства, действительно становится надежда на здравый смысл.

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Виталий Портников, 16.12.2016
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Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.
Владимир Абаринов

Асадные промахи

Владимир Абаринов, 18.12.2015

Президент России обиделся на комментарии Белого Дома к своим высказываниям на пресс-конференции. Джош Эрнест, в частности, заявил, что подходы России и США к сирийскому урегулированию отнюдь не совпадают, что вооруженные силы России занимаются в Сирии поддержкой нынешних властей в Дамаске, а это "не соответствует ни политике, ни взглядам, ни задачам США".
Виталий Портников

Демонстрация страха

Виталий Портников, 07.10.2016

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Если с ним подружилась Москва

Виталий Портников, 17.02.2012

Никакие митинги на Поклонной горе не убедят россиян в том, что они любят Путина. Никакой жалкий пикет благодарности у российского МИДа не убедит арабский мир, что Россия на его стороне. Нет, она на стороне тех, кто убивает арабов. Кто обрушивает на них смертельный ракетный дождь российского производства.

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