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Хороший человек, но плохой волшебник покидает своих подданных на воздушном шаре, оставляя правителем пугало с отрубями в голове и соломенной прической, вообразившее себя мудрецом. Злая фея, под деспотической властью которой томится добрый и кроткий народ Мигунов, насылает на Изумрудный Город стаи Летучих Обезьян-хакеров. Воинственная генерал Джинджер устраивает в городе феминистскую революцию и свергает Страшилу...

Сказка Фрэнка Баума сбывается на наших глазах в форме злой пародии.

От президентских выборов 2016 года страна будет еще долго выздоравливать. Не знаю, войдет ли эта кампания в анналы как самая грязная (в XIX веке бывало и погрязней), но как самая глупая и непристойная - наверняка. Для меня она стала самой тошнотворной из всех, какие я освещал. Это была и впрямь одна большая раздевалка. Мне надоело грязное белье. И не мне одному. Даже в комментариях социологов мелькает сегодня выражение scandal fatigue - "усталость от скандалов".

Баум списал своего лжеволшебника с человека с поразительно похожим на его собственное именем - Филеас Барнум. Это был гениальный антрепренер низкопробных зрелищ, маэстро саморекламы, "король надувал", как величал себя он сам, глумясь и насмехаясь над легковерием публики. "Барнум был прав, когда заявил, что американцы любят быть обманутыми", - сказал Баум о Барнуме. "Нет такой штуки, как дурная популярность", - если Барнум и не говорил этого, то вполне мог бы сказать.

Самое удивительное в сказке про Страну Оз - это то, что уже после того как герои понимают, что перед ними шарлатан, они идут к нему за чудом. Идти-то больше не к кому.

Конечно, Дональд Трамп из той же самой породы балаганных надувал. В сущности, единственный товар, который он всю жизнь рекламирует, - это он сам. "Благодаря этому телепроекту (реалити-шоу "Подмастерье". - В.А.) Трамп смог сформировать, точнее, отполировать свой образ брутального, говорящего "правду-матку" коммуникатора, сильно изменившись и внешне, и внутренне", - пишет в своем эссе о Трампе как медийном проекте Василий Гатов.

Думаю, вопрос, приводил ли он себя в соответствие со своим экранным образом или наоборот, сродни вопросу про курицу и яйцо. Но совершенно ясно, что Трамп - гомункул телевидения. Кинескопа уже нет, но именно в этой колбе он когда-то родился. Ближайший исторический аналог - Уоррен Гардинг. В 1920 году американки получили право голоса. Никто не знал, за кого они проголосуют. Республиканцы сделали ставку на импозантного красавца и бонвивана и не прогадали. Гардинг вел кампанию при помощи новейших технологий того времени: его приятель Эдисон снимал его на кинопленку и записывал на грампластинки. Сам Гардинг никуда не ездил, но при этом присутствовал повсюду. Он стал первым президентом-шоуменом.

Трамп, конечно, карикатура на лидера, и названия ему дают соответствующие: шут, клоун, паяц. Но несмешно кривляется полишинель. Уже в марте дело дошло до фаллометрии: Трамп заверял избирателей, что у него, в отличие от соперников-республиканцев, с размером все отлично. Оставалось лишь продемонстрировать свои гениталии публике. Сегодня мы узнали о двенадцати половых подвигах этого Геракла. Но существует интересная закономерность: как правило, треплется о своих сексуальных победах тот, кто одерживает их в своем воображении. Трамп - великий мастер иллюзии. Он лжет? Ну разумеется. Но это не обман, а фокус. Публика награждает его аплодисментами из любви к искусству одурачивания. При этом каждый считает, что одурачили не его, а кого-то другого.

Хиллари совсем не антипод Трампа. Она составляет с ним идеальную пару. Это отлично было видно на третьих дебатах. Он стоял мрачный, с трагической гримасой, злыми щелками вместо глаз. Она сияла зубастой улыбкой и выпученными глазами. Это Бим и Бом, Пьеро и Арлекин, награждающие друг друга подзатыльниками на потеху публике.

Издание Politico однажды подсчитало, как часто лгут Хиллари и Дональд в своих речах, произнесенных в течение одной недели. Оказалось, Хиллари врет реже, чем Трамп, но только потому, что говорит меньше и медленнее. Она допускала в среднем одно ложное заявление каждые 12 минут. Трамп со своей скорострельностью и словохотливостью успел наврать больше в единицу времени - каждые три минуты 15 секунд. При этом, впрочем, она говорила в общей сложности полтора часа, он - пять.

В его речах и заявлениях больше откровенного, химически чистого, беспримесного вранья, которое входит в категорию pants on fire (от детской дразнилки liar, liar pants on fire, в моем вольном переводе: "вруша, вруша всем подряд, у тебя штаны горят"). Такое вранье проще распознать. Зато в ее высказываниях больше того, что по-английски мягко называется misrepresentation - искажение фактов, введение в заблуждение, полуправда.

Пример из последних дебатов: "17 наших разведслужб подтвердили, что это делает Путин (взламывает компьютеры. - В.А.), чтобы повлиять на наши выборы". 17 - это общее число федеральных ведомств США, в той или иной мере занимающихся разведкой. Из них подтвердили, что за взломами стоит Россия, два.

Вот и извольте выбирать.

Думаю, что если бы "русские хакеры" взломали почтовые серверы советников Трампа, мы бы узнали о них еще больше "маленьких грязных секретов", чем знаем сегодня о советниках Клинтон. Но разве это довод в ее пользу?

О взломах сегодня в Америке пишут, что с их помощью Путин использовал американскую прессу в своих целях, обратил ее в орудие собственной пропаганды. Не в том, дескать, его цель, чтобы подыграть Трампу, а в том, чтобы "дискредитировать и размыть универсальные либеральные ценности", показать, что западная политика такая же помойка, как и российская.

Наверняка это входило в планы Кремля - ведь вождь именно такого мнения о западных ценностях. Но это, разумеется, не повод отказаться от публикации утечек - по крайней мере "четвертая власть" честно исполняет свой долг. Колумнисты либерального толка находят аргументы в защиту Хиллари и в утечках. Томас Фридман, которого я привык считать не только умным, но и порядочным человеком, пишет в The New York Times о ее речах перед воротилами Уолл-стрит, преданных огласке благодаря WikiLeaks: "Честное слово, это отличные речи!.. Так что спасибо, Владимир Путин, что показал, как Хиллари на самом деле планирует управлять страной".

Я тоже не вижу в высказываниях г-жи Клинтон ничего предосудительного и одобряю ее глобалистский подход, но ведь не в этом дело. А в том, что Хиллари скрывала эти тексты, потому что в своих публичных речах, стараясь отобрать голоса у Сандерса и Трампа, она в угоду избирателям говорила совсем другое - выступала не за свободу торговли, а за протекционизм и пересмотр торговых соглашений.

В WikiLeaks подсчитали: на президентских и вице-президентских дебатах Россия и Путин упоминались чаще любой другой темы - целых 178 раз! Да-да, дурной популярности не бывает. Но это популярность назойливой мухи. Ведь о благоразумных и благополучных странах не говорят. А оказаться в одном ряду с ИГИЛом, Сирией и Ираком - невелика честь.

В понедельник появились первые признаки того, что Хиллари недосягаема для Трампа и что его ждет, скорее всего, разгром. Согласно опросу ABC News, разрыв впервые с начала кампании достиг двузначного числа - 50 процентов у Хиллари, 38 у Трампа. В субботу сценарий разгрома представил своим зрителям ведущий лояльной Трампу телекомпании Fox News Брет Байер: Клинтон наберет 334 выборщика, Трамп - 204. Я пересчитал - у меня получилось 333 и 205 (в Небраске и Мэне выборщики распределяются по пропорциональной системе, и здесь легко ошибиться).

Да будет так. В конце концов, для Трампа это просто занятная авантюра для прикола, а для Хиллари - дело жизни. На нее работала вся могучая партийная машина, и у нее получилось. Чего у нее точно не получится - это вернуться к "бизнесу как обычно".