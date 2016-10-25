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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Телевидение, Интернет, Колонки, США, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Владимир Абаринов

статья На финишной кривой

Владимир Абаринов, 25.10.2016
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Серверная Америка

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов
17.10.2016
статья Статья

Хватил лишнего

И дискуссия о свободе торговли моментально сдулась - кому интересны скучные экономические выкладки, когда кандидат в президенты говорит о своих приемах обольщения дам: "Когда ты звезда, они позволяют тебе все что угодно. Хватай их за письку. Делай что хочешь".

Владимир Абаринов
11.10.2016
статья Статья

Кто более ценен

После того как президент России дал понять, что недоволен ассоциацией "Путин - Трамп", пропаганда сбавила обороты. Трампа продолжают хвалить, но без фанатизма. Только отдельные пропагандисты продолжают твердить о желательности для России избрания Трампа. Возможно, это не тупое упрямство и не дерзкое вольнодумство, а всего лишь камуфляж.

Владимир Абаринов
12.09.2016
статья Статья

Хак справа

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

Владимир Абаринов
02.09.2016
статья Статья

Наши со взломом

Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".

Владимир Абаринов
25.07.2016
статья Статья

Огни Трампа

Шанс обзавестись своим человеком в Белом Доме может быть и упущен. В том случае, например, если президент РФ с присущим ему Пушковым будут слишком часто и назойливо рассказывать американцам о том, какой Трамп яркий и талантливый, и тот по простоте душевной станет опять кланяться и благодарить.

Илья Мильштейн
21.12.2015

Хороший человек, но плохой волшебник покидает своих подданных на воздушном шаре, оставляя правителем пугало с отрубями в голове и соломенной прической, вообразившее себя мудрецом. Злая фея, под деспотической властью которой томится добрый и кроткий народ Мигунов, насылает на Изумрудный Город стаи Летучих Обезьян-хакеров. Воинственная генерал Джинджер устраивает в городе феминистскую революцию и свергает Страшилу...

Сказка Фрэнка Баума сбывается на наших глазах в форме злой пародии.

От президентских выборов 2016 года страна будет еще долго выздоравливать. Не знаю, войдет ли эта кампания в анналы как самая грязная (в XIX веке бывало и погрязней), но как самая глупая и непристойная - наверняка. Для меня она стала самой тошнотворной из всех, какие я освещал. Это была и впрямь одна большая раздевалка. Мне надоело грязное белье. И не мне одному. Даже в комментариях социологов мелькает сегодня выражение scandal fatigue - "усталость от скандалов".

Баум списал своего лжеволшебника с человека с поразительно похожим на его собственное именем - Филеас Барнум. Это был гениальный антрепренер низкопробных зрелищ, маэстро саморекламы, "король надувал", как величал себя он сам, глумясь и насмехаясь над легковерием публики. "Барнум был прав, когда заявил, что американцы любят быть обманутыми", - сказал Баум о Барнуме. "Нет такой штуки, как дурная популярность", - если Барнум и не говорил этого, то вполне мог бы сказать.

Самое удивительное в сказке про Страну Оз - это то, что уже после того как герои понимают, что перед ними шарлатан, они идут к нему за чудом. Идти-то больше не к кому.

Конечно, Дональд Трамп из той же самой породы балаганных надувал. В сущности, единственный товар, который он всю жизнь рекламирует, - это он сам. "Благодаря этому телепроекту (реалити-шоу "Подмастерье". - В.А.) Трамп смог сформировать, точнее, отполировать свой образ брутального, говорящего "правду-матку" коммуникатора, сильно изменившись и внешне, и внутренне", - пишет в своем эссе о Трампе как медийном проекте Василий Гатов.

Думаю, вопрос, приводил ли он себя в соответствие со своим экранным образом или наоборот, сродни вопросу про курицу и яйцо. Но совершенно ясно, что Трамп - гомункул телевидения. Кинескопа уже нет, но именно в этой колбе он когда-то родился. Ближайший исторический аналог - Уоррен Гардинг. В 1920 году американки получили право голоса. Никто не знал, за кого они проголосуют. Республиканцы сделали ставку на импозантного красавца и бонвивана и не прогадали. Гардинг вел кампанию при помощи новейших технологий того времени: его приятель Эдисон снимал его на кинопленку и записывал на грампластинки. Сам Гардинг никуда не ездил, но при этом присутствовал повсюду. Он стал первым президентом-шоуменом.

Трамп, конечно, карикатура на лидера, и названия ему дают соответствующие: шут, клоун, паяц. Но несмешно кривляется полишинель. Уже в марте дело дошло до фаллометрии: Трамп заверял избирателей, что у него, в отличие от соперников-республиканцев, с размером все отлично. Оставалось лишь продемонстрировать свои гениталии публике. Сегодня мы узнали о двенадцати половых подвигах этого Геракла. Но существует интересная закономерность: как правило, треплется о своих сексуальных победах тот, кто одерживает их в своем воображении. Трамп - великий мастер иллюзии. Он лжет? Ну разумеется. Но это не обман, а фокус. Публика награждает его аплодисментами из любви к искусству одурачивания. При этом каждый считает, что одурачили не его, а кого-то другого.

Хиллари совсем не антипод Трампа. Она составляет с ним идеальную пару. Это отлично было видно на третьих дебатах. Он стоял мрачный, с трагической гримасой, злыми щелками вместо глаз. Она сияла зубастой улыбкой и выпученными глазами. Это Бим и Бом, Пьеро и Арлекин, награждающие друг друга подзатыльниками на потеху публике.

Издание Politico однажды подсчитало, как часто лгут Хиллари и Дональд в своих речах, произнесенных в течение одной недели. Оказалось, Хиллари врет реже, чем Трамп, но только потому, что говорит меньше и медленнее. Она допускала в среднем одно ложное заявление каждые 12 минут. Трамп со своей скорострельностью и словохотливостью успел наврать больше в единицу времени - каждые три минуты 15 секунд. При этом, впрочем, она говорила в общей сложности полтора часа, он - пять.

В его речах и заявлениях больше откровенного, химически чистого, беспримесного вранья, которое входит в категорию pants on fire (от детской дразнилки liar, liar pants on fire, в моем вольном переводе: "вруша, вруша всем подряд, у тебя штаны горят"). Такое вранье проще распознать. Зато в ее высказываниях больше того, что по-английски мягко называется misrepresentation - искажение фактов, введение в заблуждение, полуправда.

Пример из последних дебатов: "17 наших разведслужб подтвердили, что это делает Путин (взламывает компьютеры. - В.А.), чтобы повлиять на наши выборы". 17 - это общее число федеральных ведомств США, в той или иной мере занимающихся разведкой. Из них подтвердили, что за взломами стоит Россия, два.

Вот и извольте выбирать.

Думаю, что если бы "русские хакеры" взломали почтовые серверы советников Трампа, мы бы узнали о них еще больше "маленьких грязных секретов", чем знаем сегодня о советниках Клинтон. Но разве это довод в ее пользу?

О взломах сегодня в Америке пишут, что с их помощью Путин использовал американскую прессу в своих целях, обратил ее в орудие собственной пропаганды. Не в том, дескать, его цель, чтобы подыграть Трампу, а в том, чтобы "дискредитировать и размыть универсальные либеральные ценности", показать, что западная политика такая же помойка, как и российская.

Наверняка это входило в планы Кремля - ведь вождь именно такого мнения о западных ценностях. Но это, разумеется, не повод отказаться от публикации утечек - по крайней мере "четвертая власть" честно исполняет свой долг. Колумнисты либерального толка находят аргументы в защиту Хиллари и в утечках. Томас Фридман, которого я привык считать не только умным, но и порядочным человеком, пишет в The New York Times о ее речах перед воротилами Уолл-стрит, преданных огласке благодаря WikiLeaks: "Честное слово, это отличные речи!.. Так что спасибо, Владимир Путин, что показал, как Хиллари на самом деле планирует управлять страной".

Я тоже не вижу в высказываниях г-жи Клинтон ничего предосудительного и одобряю ее глобалистский подход, но ведь не в этом дело. А в том, что Хиллари скрывала эти тексты, потому что в своих публичных речах, стараясь отобрать голоса у Сандерса и Трампа, она в угоду избирателям говорила совсем другое - выступала не за свободу торговли, а за протекционизм и пересмотр торговых соглашений.

В WikiLeaks подсчитали: на президентских и вице-президентских дебатах Россия и Путин упоминались чаще любой другой темы - целых 178 раз! Да-да, дурной популярности не бывает. Но это популярность назойливой мухи. Ведь о благоразумных и благополучных странах не говорят. А оказаться в одном ряду с ИГИЛом, Сирией и Ираком - невелика честь.

В понедельник появились первые признаки того, что Хиллари недосягаема для Трампа и что его ждет, скорее всего, разгром. Согласно опросу ABC News, разрыв впервые с начала кампании достиг двузначного числа - 50 процентов у Хиллари, 38 у Трампа. В субботу сценарий разгрома представил своим зрителям ведущий лояльной Трампу телекомпании Fox News Брет Байер: Клинтон наберет 334 выборщика, Трамп - 204. Я пересчитал - у меня получилось 333 и 205 (в Небраске и Мэне выборщики распределяются по пропорциональной системе, и здесь легко ошибиться).

Да будет так. В конце концов, для Трампа это просто занятная авантюра для прикола, а для Хиллари - дело жизни. На нее работала вся могучая партийная машина, и у нее получилось. Чего у нее точно не получится - это вернуться к "бизнесу как обычно".

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Владимир Абаринов, 25.10.2016
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Владимир Абаринов

Наш человек в Америке

Владимир Абаринов, 26.04.2016

Если бы граждане России имели возможность выбирать президента США, они выбрали бы Дональда Трампа. Россия оказалась единственной страной "двадцатки", которой нравится Трамп. Между тем в самой Америке избиратели перестали смотреть на Трампа как на ежевечернее комедийное шоу и вспомнили, что он избирается не в главные клоуны.
Владимир Абаринов

Внимание на старт

Владимир Абаринов, 12.02.2016

Я не идеализирую Америку. В ней есть что улучшать. Но когда избирательную систему США начинают обвинять в архаичности и недемократичности, я вспоминаю профессора Преображенского: кабацкий балалаечник Шариков осмеливается давать образованным людям советы "космического масштаба и космической же глупости".

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