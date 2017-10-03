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Во время сентябрьской поездки омбудсмена Татьяны Москальковой в Чечню с чиновницей под видом фигурантов расстрельного списка, опубликованного "Новой газетой", встречались их родные братья. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

21 сентября по итогам трехдневного визита Москалькова заявила, что общалась с людьми, представившими паспорта Шамхана Юсупова и Мохмы (Махмы) Мускиева. Однако в действительности вместо Шамхана Юсупова из Курчалоя с чиновницей беседовал 24-летний Мансур Юсупов, а вместо Мохмы Москиева из аула Цоци-Юрт Курчалоевского района - или Умар, или Абубакар Мускиев.

Судьбы же самих фигурантов списка семьям пропавших не известны, отмечают правозащитники.

"Мемориал" также указывает, что Москалькова не заинтересовалась обстоятельствами изгнания семьи Мускиевых из Цоци-Юрта. 26-летний Мохма Мускиев - родственник убитого в 2006 году полевого командира Исы Мускиева. Ряд чиновников и силовиков объявил Мускиевым кровную месть. После того как Мохма Мускиев 10 января был задержан и объявлен амиром джихадистов, глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался о его семье.

13 января в Цоци-Юрте прошел организованный кадыровцами сход, на котором предполагалось принять решение об изгнании Мускиевых из аула. Однако после публичного покаяния семьи односельчане позволили им остаться в Цоци-Юрте.

Несмотря на это решение, кадыровцы вынудили Мускиевых 22 января выехать за пределы Чечни. Семья поселилась в Хасавюрте. В апреле там умер отец похищенного Турпал-Али Мускиев, который на другой день после схода в Цоци-Юрте был госпитализирован с инфарктом. Семье разрешили похоронить покойного в родном ауле, однако обряды проходили под контролем вооруженных силовиков.

Вернуться в Цоци-Юрт Мускиевым позволили лишь за неделю до визита Москальковой. "Надолго ли - никто не знает", - отмечается в публикации "Мемориала".

Ранее стало известно, что накануне визита Москальковой в Чечню кадыровцы собрали родственников похищенных в последние месяцы граждан и потребовали воздержаться от общения с чиновницей. "Если они (Москалькова или ее помощники. - Ред.) захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо, - предупреждали силовики. - У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет".

Сообщалось также, что на многих родственников пропавших кадыровцы продолжают давить, требуя заявить, будто их сыновья уехали на войну в Сирию.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал эту информацию "чушью". "Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев, - заявил чиновник. - Как можно на человека оказать давление?"

Однако "Мемориал" в своей нынешней публикации информацию СМИ об угрозах семьям пропавших подтвердил.