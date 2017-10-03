О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.264438.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.264438.html
Также: Чечня, Регионы, Террор, Криминал, Право, Президент, Война, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Татьяна Москалькова, Рамзан Кадыров

новость Чечня: с Москальковой встречались не фигуранты расстрельного списка, а их братья

03.10.2017
Мохма Мускиев. Фото из полицейской таблицы; источник: novayagazeta.ru
Мохма Мускиев. Фото из полицейской таблицы; источник: novayagazeta.ru
Реклама

Во время сентябрьской поездки омбудсмена Татьяны Москальковой в Чечню с чиновницей под видом фигурантов расстрельного списка, опубликованного "Новой газетой", встречались их родные братья. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

21 сентября по итогам трехдневного визита Москалькова заявила, что общалась с людьми, представившими паспорта Шамхана Юсупова и Мохмы (Махмы) Мускиева. Однако в действительности вместо Шамхана Юсупова из Курчалоя с чиновницей беседовал 24-летний Мансур Юсупов, а вместо Мохмы Москиева из аула Цоци-Юрт Курчалоевского района - или Умар, или Абубакар Мускиев.

Судьбы же самих фигурантов списка семьям пропавших не известны, отмечают правозащитники.

"Мемориал" также указывает, что Москалькова не заинтересовалась обстоятельствами изгнания семьи Мускиевых из Цоци-Юрта. 26-летний Мохма Мускиев - родственник убитого в 2006 году полевого командира Исы Мускиева. Ряд чиновников и силовиков объявил Мускиевым кровную месть. После того как Мохма Мускиев 10 января был задержан и объявлен амиром джихадистов, глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался о его семье.

13 января в Цоци-Юрте прошел организованный кадыровцами сход, на котором предполагалось принять решение об изгнании Мускиевых из аула. Однако после публичного покаяния семьи односельчане позволили им остаться в Цоци-Юрте.

Несмотря на это решение, кадыровцы вынудили Мускиевых 22 января выехать за пределы Чечни. Семья поселилась в Хасавюрте. В апреле там умер отец похищенного Турпал-Али Мускиев, который на другой день после схода в Цоци-Юрте был госпитализирован с инфарктом. Семье разрешили похоронить покойного в родном ауле, однако обряды проходили под контролем вооруженных силовиков.

Вернуться в Цоци-Юрт Мускиевым позволили лишь за неделю до визита Москальковой. "Надолго ли - никто не знает", - отмечается в публикации "Мемориала".

Ранее стало известно, что накануне визита Москальковой в Чечню кадыровцы собрали родственников похищенных в последние месяцы граждан и потребовали воздержаться от общения с чиновницей. "Если они (Москалькова или ее помощники. - Ред.) захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо, - предупреждали силовики. - У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет".

Сообщалось также, что на многих родственников пропавших кадыровцы продолжают давить, требуя заявить, будто их сыновья уехали на войну в Сирию.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал эту информацию "чушью". "Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев, - заявил чиновник. - Как можно на человека оказать давление?"

Однако "Мемориал" в своей нынешней публикации информацию СМИ об угрозах семьям пропавших подтвердил.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2017
новость Новости по теме
21.09.2017 СМИ: Кадыровцы угрожали семьям похищенных, требуя не встречаться с Москальковой →
20.09.2017 Москалькова: В Чечне открыты дела об исчезновениях 18 граждан →
06.09.2017 Грозненцы Тарамов и Тазбиев осуждены к пяти годам строгого режима →
27.08.2017 Правозащитники: В Чечне составлен список артистов - возможных геев →
14.08.2017 В Чечне идет суд над девятью задержанными зимой →
01.08.2017 СМИ: Чеченских геев объявляют в розыск как террористов →
31.07.2017 Опубликован доклад о расправах жителей Чечни над родственниками-гомосексуалами →
31.07.2017 Опубликованы фототаблицы с данными людей, расстрелянных зимой в Чечне →
28.07.2017 Похищения в Чечне: родственников вынудили заявить об отъезде пропавших в Сирию →
16.01.2017 Кадыров: Исламисты собирались захватить танковую часть →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Выбор читателей
новость Россияне в плену ИГ
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотный. Кадр видео Amaq
новость Васильев возглавил Дагестан
Владимир Васильев. Фото: er.ru
в блоге Дума и молитва
383
новость Васильева защищает Мединского
Ольга Васильева и Владимир Мединский. Фото: минобрнауки.рф
статья Россия подставляет щеки
новость Приговор Балуху отменен
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
РЕКЛАМА
новость Дело Улюкаева: показания Феоктистова
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
в блоге Люди ваши - будут наши
383
новость ЕСПЧ за свободу слова
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Бой у украинской границы
Погибший в Теткине. Источник: moe-kursk.ru
новость Фейсбук передал данные Конгрессу
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Гвашев: инсульт из-за голодовки
Руслан Гвашев на 22-й день голодовки, 02.10.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
новость Новый посол США
Джон Хантсман и Владимир Путин. Кадр трансляции
новость Совет ВАК: Мединский не доктор
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость Расстрел в Лас-Вегасе
Лас-Вегас: публика бежит после стрельбы. Кадр видео из твиттера @EirikurH
новость Минобороны: Дела на флоте плохи
Корабли Северного флота. Кадр ВГТРК
новость Лимонова оштрафовали
Задержание Эдуарда Лимонова. Фото с личной ЖЖ-страницы
новость Самара: экстремизм не прошел
Любовь Кузаева. Фото с личной страницы в LinkedIn