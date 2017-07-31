Реклама

Гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Об этом говорится в докладе, подготовленном Российской ЛГБТ-сетью совместно с журналисткой "Новой газеты" Еленой Милашиной. В основу доклада легли показания 33 пострадавших.

Мужчин из семей похищенных гомосексуалов кадыровцы вызывали, чтобы те присутствовали при освобождении своих "бесчестных сыновей, братьев и племянников". Туда же приезжали некоторые из высокопоставленных чеченских чиновников. "Они давали родственникам инструкции о том, как избавиться от "нездоровых" членов семьи, чтобы смыть позор со своего рода", - говорится в докладе. В беседах с родственниками чиновники гарантировали, что те не понесут ответственности, если "решат смыть позор с семьи кровью".

Все опрошенные, чья гомосексуальность раскрылась, рассказали, что подверглись насилию по крайней мере со стороны одного из членов своей семьи. Так, один пострадавший сообщил, что его родственники поблагодарили кадыровцев за информацию и пообещали самостоятельно "разобраться" с ним. "Они (кадыровцы. - Ред.) уехали, и родственники начали меня жестоко избивать, приставив к моему виску пистолет, - рассказал он. - Во время избиений мне раздробили кость, после чего была операция по ее удалению".

Те же из опрошенных, кому удалось скрыть факт своей гомосексуальности от семей, выразили уверенность, что, если бы тайна раскрылась, родственники бы их убили. Авторы доклада приходят к выводу, что число гомосексуалов, погибших от рук собственных родственников, исчисляется десятками.

Также в публикации приводится история лесбиянки, которая несколько раз пыталась сбежать из Чечни, в итоге была вывезена в Центральную Россию, однако позже вернулась на родину. Она рассказывала, что кто-то сделал скриншоты ее переписки с подругой и отправил ее дяде. После этого брат девушки жестоко избил ее. Затем он дал ей пистолет и призвал застрелиться. "Я дал слово отцу тебя не убивать, - пояснил он. - Если ты застрелишься, все это закончится".

Между тем брат подруги пытал свою сестру током и обещал, что найдет ее знакомых и не успокоится, "пока всех не перестреляет".

В дальнейшем Российская ЛГБТ-сеть попыталась вновь вывезти возвратившуюся беглянку из Чечни, однако операция не удалась. Через неделю после этого стало известно, что девушка умерла. Причиной смерти называли "отказ почек из-за осложнений после гриппа".

Всего за четыре месяца с конца марта в Российскую ЛГБТ-сеть обратились более 130 гомосексуалов из Чечни и соседних регионов Северного Кавказа. Они сообщали об угрозах и реальных преследованиях со стороны властей или родственников. Активисты вывезли с Северного Кавказа в Центральную Россию 64 человека и разместили их в шелтерах - безопасных жилищах.

Всего в регионе прошло три волны похищений гомосексуалов. Первая датируется в докладе декабрем 2016 - февралем 2017 года, вторая прошла с марта по май, до начала рамадана, третья продолжается со дня окончания рамадана в июне до сих пор.

Также в публикации приведены новые свидетельства о пытках гомосексуалов кадыровцами. Рассказывается как об избиениях и пытках током, так и о более изощренных издевательствах. Один из пострадавших сообщил, что кадыровцы требовали от него сотрудничать, но тот, несмотря на пытки, отказывался. Тогда ему продемонстрировали видео с неким задержанным по подозрению в связях с террористами. Этому человеку на видео вставили в анус металлическую трубу, а в нее завели колючую проволоку. Затем трубу извлекли и начали медленно вытаскивать проволоку из задержанного. Гомосексуалу продемонстрировали трубу и проволоку и пообещали подвергнуть такой же пытке. "Я сломался и согласился сотрудничать", - заключил он.

Первые публикации Милашиной об преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. СКР, со своей стороны, также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.