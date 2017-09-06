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Судья Старопромысловского райсуда Грозного Ваха Минцаев приговорил местных жителей Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева к пяти годам строгого режима по сфабрикованному делу о намерении уехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству". Об приговоре, вынесенном 5 сентября, в среду сообщил "Кавказский узел".

21-летний Тарамов и 19-летний Тазбиев были объявлены виновными по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

Приговор был оглашен в отсутствие защиты. Как рассказала адвокат политзеков Хава Ахмадова, ни ее, и защитника Асет Муцольгову о заседании в нарушение УПК не уведомили.

Ахмадова заверила, что обжалует приговор. При этом из ее комментария следует, что на успех она рассчитывает не в апелляционной инстанции - Верховном суде Чечни, - а в кассационной и надзорной - Верховном суде России.

В прениях сторон, открывшихся 28 августа, прокурор Идрис Асабаев запрашивал для подсудимых семь лет колонии с полуторагодовым ограничением свободы по отбытии срока. Ахмадова, вступившая в дело после вынужденного отказа подсудимых от адвоката Владимира Рутковского, на другой день, как сообщали "Кавказ.Реалии", требовала оправдательного приговора.

Накануне прений она направила главе Чечни Рамзану Кадырову письмо с просьбой взять рассмотрение дела на личный контроль. Юрист указала на целый ряд нарушений и нестыковок в деле.

Тарамов и Тазбиев, жители грозненского поселка Красная Турбина, были задержаны 27 января. Кадыровцы утверждали, будто молодые люди в июне 2016 года готовились к отъезду в Сирию. Судебное разбирательство продолжалось с начала июля.

В первых числах августа стало известно, что Тарамов и Тазбиев в суде отказались признать вину и сообщили о пытках, которым их подвергали кадыровцы, добиваясь признательных показаний.

16 августа 150 жителей Красной Турбины выступили с обращением к генпрокурору Юрию Чайке. "Мы требуем привлечения к уголовной ответственности незаконно задержавших и пытавших ребят лиц, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, фальсифицировавших материалы и доказательства по уголовному делу", - говорилось в документе.

На другой день Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отцу и дядю подсудимых, вызвали в грозненский ОП "Старопромысловский" и там избили. Начальник районной криминальной полиции Мамед Магомадов потребовал от родственников арестованных встретиться со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы регионального МВД Апти Алаутдиновым. Позже он отвез Тарамова и Тазбиева домой на своей машине, однако вечером обоих вновь забрали в отдел и вновь избили. Вместе с ними в полицию привезли Султана Тарамова, дядю арестованного. Он также подвергся избиению. Отпустили похищенных уже за полночь.

Также 17 августа был задержан и позже отпущен адвокат Рутковский. После освобождения он сообщил, что молодые люди решили отказаться от его услуг и полностью признать вину.

18-го числа кадыровцы вывезли жителей Красной Турбины к мемориалу Ахмата Кадырова в начале проспекта Путина и вынудили скандировать "Нас ввели в заблуждение!". Вечером того же дня стало известно о полицейских рейдах в поселке. Силовики вынуждали жителей признать, что они подписали обращение к Чайке, не будучи ознакомлены с содержанием документа.

21 августа "Новая газета" писала о подозрениях Кадырова по адресу ФСБ. Глава Чечни, говорилось в публикации, предполагал, что именно спецслужба инспирировала обращение жителей Красной Турбины к Чайке. По информации издания, несколькими днями раньше Кадыров встретился с начальником УФСБ по Чечне Игорем Хвостиковым и попытался выяснить этот вопрос. Предполагалось, что ответы Хвостикова главу региона не удовлетворили, поскольку далее в ситуацию вмешался директор ФСБ Александр Бортников, а следом - администрация президента. "И вмешалась она, видимо, довольно жестко", - отмечала "Новая".