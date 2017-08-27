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новость Правозащитники: В Чечне составлен список артистов - возможных геев

27.08.2017
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
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В Чечне кадыровцы составили список артистов, которые подозреваются в гомосексуальности. Об этом в субботу сообщили "Кавказ.Реалии" со ссылкой на нескольких сотрудников региональных правозащитных НКО.

В списке 20-30 человек. Это преимущественно певцы, в том числе известные. Некоторые из фигурантов уже выехали из региона, опасаясь за свою жизнь.

Правозащитникам о списке стало известно от людей, содержавшихся в секретных тюрьмах для гомосексуалов, в частности тюрьме в Аргуне. Как минимум трех похищенных геев расспрашивали о фигурантах перечня.

8 августа в Грозном был похищен 25-летний певец Зелимхан Бакаев. Он постоянно жил в Москве, а в Чечню приехал на свадьбу сестры. Как сообщалось, кадыровцы в камуфляже, предположительно из СОБРа "Терек", схватили Бакаева на выходе из мужского салона красоты и отвезли в секретную тюрьму. По другим данным, к похищению был причастен депутат Госдумы от "Единой России" Адам Делимханов.

В СМИ информация об исчезновении артиста попала лишь 16-го числа. Родственники отказывались от общения с журналистами. Однако 18 августа стало известно, что мать Бакаева подала в полицию заявление об исчезновении сына, а 22-го - что она обратилась за помощью в СПЧ при главе Чечни Рамзане Кадырове.

Насколько известно, о возможной гомосексуальности Бакаева в прессе не сообщалось. Между тем в ВК-сообществе "О чем молчат горы" еще в начале 2014 года обсуждалось, "в теме" ли певец.

При этом известно по крайней мере одно совместное фото Бакаева с Кадыровым.

По данным совместного доклада Российской ЛГБТ-сети и журналистки Елены Милашиной, всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов. Первая прошла в декабре 2016 - феврале 2017 года, вторая - с марта по май, до начала рамадана, третья продолжалась со дня окончания рамадана в июне по крайней мере до конца июля, когда появился доклад.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.

В конце июля стало известно, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Как сообщалось, представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками. Отмечалось, что расправы были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если "решат смыть позор с семьи кровью".

В начале нынешнего месяца СМИ передали, что несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это делается, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Также сообщалось, что кадыровцы являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.

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27.08.2017
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