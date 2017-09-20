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новость Москалькова: В Чечне открыты дела об исчезновениях 18 граждан

20.09.2017
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
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В Чечне открыты уголовные дела по фактам исчезновений 18 местных жителей. Как передает ТАСС, об этом заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, находящаяся с визитом в Грозном.

Всего, однако, заметила чиновница, она просила расследовать исчезновение 31 человека. Двое из этого списка, как утверждается, умерли естественной смертью. "Я это буду проверять, но об этом заявили руководители правоохранительных органов", - добавила Москалькова.

Еще два человека из списка омбудсмена, по словам кадыровцев, живы. "Они обещали попросить их приехать", - рассказала чиновница.

Начиная с декабря 2016 года в Чечне прошло несколько волн похищений местных жителей. Пострадали две категории граждан: первая - подозреваемые в симпатиях к исламизму, вторые - представители ЛГБТ-сообщества. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни силовики похитили около 200 человек; насколько можно судить, все они принадлежали к первой категории. Часть граждан в дальнейшем освободили; против других сфабриковали уголовные дела. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то чеченские власти не только подвергали его представителей незаконным преследованиям, но также поощряли к расправам родственников геев. Известно, что несколько гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это было сделано, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Кроме того, кадыровцы являлись домой к родителям гомосексуалов и требовали написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.

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20.09.2017
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