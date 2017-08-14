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В Надтеречном райсуде Чечни в селе Знаменское идет процесс по делу девятерых жителей региона, задержанных зимой в ходе массовых облав, устроенных кадыровцами. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

На скамье подсудимых 23-летний Ш. Алиев из Знаменского, 22-летний А. Алимханов из Грозного, его ровесник Д. Асхабов из аула Бено-Юрт Надтеречного района, 31-летний С. Гайрбеков и 32-летний Х. Гайрбеков из этого же аула, 21-летний И. Дачаев из аула Алхан-Кала Грозненского района, 33-летний М. Китаев из Бено-Юрта, 23-летний И. Саралиев из Грозного и 22-летний А. Юсупов из Знаменского.

Об Алимханове, Асхабове, Дачаеве и Юсупове сообщается, что они бывшие студенты Ростовского юридического института. Имеется ли в виду Ростовский юридический институт МВД или же Ростовский юридический институт (филиал) Российской правовой академии Минюста, из публикации не понятно.

Все подсудимые были задержаны в начале февраля в Надтеречном районе и помещены в СИЗО-2 в селе Чернокозово Наурского района Чечни. Им вменяются статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 222 УК (незаконный оборот оружия), в том числе через части 1 (приготовление к преступлению) и 3 статьи 30 кодекса (покушение на преступления). Согласно фабуле дела, фигуранты намеревались выехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству".

Обвинение основывается на показаниях Ислама Дзукаева, объявленного идеологом группы и организатором ее отправки на Ближний Восток. Материалы в отношении самого Дзукаева выделены в отдельное производство; по делу, которое рассматривается в Знаменском, он проходит свидетелем.

Как рассказал "Кавказ.Реалиям" один из участников процесса, на следствии чиновники СКР заявляли, что Дзукаев находится в розыске. В ходе же судебного разбирательства выяснилось, что он был задержан в Москве и этапирован в Ростов-на-Дону. При этом, выступая на суде, Дзукаев сообщил, что последний раз виделся с подсудимыми в сентябре 2016 года, а затем уехал с женой на заработки в российскую столицу и больше контактов с обвиняемыми не поддерживал.

Процесс стартовал уже в конце июля; по делу прошло три заседания. Подробной информацией о ходе разбирательства, говорится в публикации, у издания нет. Известно лишь, что все девять подсудимых отказались признать вину, заявив, что дело сфабриковано.

Сообщается также, что на стадии следствия у всех девятерых был один и тот же назначенный защитник - Руслан Дажикаев. Однако на слушаниях 3 августа подсудимые отказались от него, и теперь их интересы представляют адвокаты по соглашению.

Как ранее сообщала "Новая газета", 20 февраля, уже по окончании кадыровских облав в Чечне, часть похищенных была формально арестована. Этим людям как раз и предъявили обвинение по статьям 208 и 222 УК. Издание, однако, не уточняло имена арестованных; при этом из публикации следовало, что их похитили не в начале февраля, а еще в декабре - январе.

7 августа "Новая" писала, что другие задержанные во время зимних облав, жители поселка Красная Турбина на окраине Грозного 21-летний Магомед Таламов и 19-летний Джамалай Тазбиев, чьи дела также дошли до суда, на слушаниях рассказали о пытках со стороны кадыровцев. По словам Тарамова, его возили на базу ОМОНа, где заставляли ложиться на койку и били по рукам и ногам железной дубинкой, а также надевали пакет на голову и пытали током. Издевательства, утверждает Тарамов, продолжались пять дней.

Молодых людей задержали 27 января и поместили в отдел полиции "Старопромысловский". Кадыровцы пообещали подержать их "для профилактики" и отпустить их после выходных. Однако через два дня было совершено нападение на полицейских в Шали. Против Тарамова и Тазбиева сфабриковали дело по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании): якобы задержанные в июне 2016 года готовились уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов, но потом решили отложить отъезд. Их незаконно держали в полиции до 14 марта и лишь тогда предъявили обвинения.

Облавы в Чечне начались после событий 17-18 декабря 2016 года, когда в Грозном, как утверждалось, произошло несколько вооруженных нападений на полицейских. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни похитили около 200 человек. Часть в дальнейшем освободили. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.