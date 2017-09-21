О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.264157.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.264157.html
Также: Чечня, Регионы, Криминал, Террор, Право, Президент, Война, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Татьяна Москалькова, Альви Каримов, Рамзан Кадыров

новость СМИ: Кадыровцы угрожали семьям похищенных, требуя не встречаться с Москальковой

21.09.2017
Татьяна Москалькова с родственницами убитых кадыровцев. Фото: @moskalkova.official
Татьяна Москалькова с родственницами убитых кадыровцев. Фото: @moskalkova.official
Реклама

Накануне визита федерального омбудсмена Татьяны Москальковой в Чечню кадыровцы собрали родственников похищенных в последние месяцы граждан и потребовали воздержаться от общения с чиновницей. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на несколько анонимных источников в регионе.

"Из Москвы едет проверка - не пытайтесь с ними связываться, - передал слова кадыровцев один из собеседников радиостанции. - А если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо".

Семьи похищенных заверили: "У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет".

В публикации также сообщается, что на многих родственников пропавших кадыровцы продолжают давить, требуя заявить, будто их сыновья уехали на войну в Сирию.

Между тем Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, назвал информацию источников Би-Би-Си "чушью". "Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев, - заявил чиновник. - Как можно на человека оказать давление?"

Москалькова находилась в Грозном три дня - с 19 по 21 сентября. В среду она сообщила, что в Чечне открыты дела по фактам исчезновений 18 местных жителей. При этом чиновница заметила, что всего она просила расследовать исчезновение 31 человека. В четверг, однако, выяснилось, что трое фигурантов ее списка живы, еще трое погибли в ходе событий 17-18 декабря 2016 года, когда, как утверждали кадыровцы, вооруженное подполье совершило атаку на грозненскую полицию, а двое граждан умерли естественной смертью. Чиновник аппарата Москальковой Иван Соловьев побывал в аулах Гехи Урус-Мартановского района и Курчалой, где встретился с родственниками умерших. Они предъявили Соловьеву свидетельства о смерти и попросили их больше не беспокоить.

Сама Москалькова повстречалась с двумя из трех живых фигурантов списка. Они предъявили паспорта на имя Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова.

Таким образом, стала известной судьба лишь восьми из 13 упомянутых в списке граждан (помимо тех 18, похищения которых начал расследовать СКР). Что произошло с пятью оставшимися фигурантами списка, не пояснялось.

Москалькова также сообщила, что чеченские структуры МВД и СКР открыли 12 дел против граждан, фигурировавших в списке "Новой газеты" как пропавшие без вести. В некоторых из этих дел по нескольку фигурантов. Все они объявлены в розыск.

Омбудсмен заявила, что намерена инициировать передачу материалов в центральный главк СКР. Как отмечается, родственники пропавших также выражали уверенность, что, если дела будут расследоваться в самой Чечне, истину установить не удастся.

Начиная с декабря 2016 года в Чечне прошло несколько волн похищений местных жителей. Пострадали две категории граждан: первая - подозреваемые в симпатиях к исламизму, вторые - представители ЛГБТ-сообщества. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни силовики похитили около 200 человек; насколько можно судить, все они принадлежали к первой категории. Часть граждан в дальнейшем освободили; против других сфабриковали уголовные дела. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то чеченские власти не только подвергали его представителей незаконным преследованиям, но также поощряли к расправам родственников геев. Известно, что несколько гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это было сделано, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Кроме того, кадыровцы являлись домой к родителям гомосексуалов и требовали написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2017
новость Новости по теме
20.09.2017 Москалькова: В Чечне открыты дела об исчезновениях 18 граждан →
06.09.2017 Грозненцы Тарамов и Тазбиев осуждены к пяти годам строгого режима →
27.08.2017 Правозащитники: В Чечне составлен список артистов - возможных геев →
14.08.2017 В Чечне идет суд над девятью задержанными зимой →
01.08.2017 СМИ: Чеченских геев объявляют в розыск как террористов →
31.07.2017 Опубликован доклад о расправах жителей Чечни над родственниками-гомосексуалами →
31.07.2017 Опубликованы фототаблицы с данными людей, расстрелянных зимой в Чечне →
28.07.2017 Похищения в Чечне: родственников вынудили заявить об отъезде пропавших в Сирию →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Выбор читателей
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
в блоге План Шахназарова
383
новость ВВС: Собчак пойдет на выборы
Ксения Собчак. Фото с личной страницы
статья Любовь и "Смерть Сталина"
Илья Мильштейн
новость Последнее слово Умерова
Ильми Умеров после слушаний 20.09.2017. Кадр видео Айше Умеровой
статья Черные идут
РЕКЛАМА
новость Лидер Литвы повергла русских в бегство
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
новость Ролик об агенте Путине
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
новость Калинин остается под стражей
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Преемник Киже
383
новость Украина: взрыв у паломников хасидов
Место взрыва в Умани. Фото: npu.gov.ua
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
новость Генштаб: Исламистов натравили США
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Источник: hate-speech.org
новость Баннеры против "Матильды"
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
новость ЦБ санирует Бинбанк
Отделение Бинбанка. Фото: binbank.ru
новость Запрет беби-боксов отклонен
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость В Москве задержаны мигранты
Протест мигрантов у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
новость ФСБ против Google Global Cache
Сервер. Фото: google.com
статья Солидарность во Львове: ВИДЕО
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"