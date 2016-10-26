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Минкульт Чечни намерен организовывать "рабочие группы" для контроля за соблюдением национальных традиций на свадьбах, проходящих в регионе. Об этом сообщает ТАСС. При несоблюдении традиций "рабочие группы" будут останавливать празднества, чтобы "пресечь" нарушения.

По информации на сайте чеченского Минкульта, появившейся накануне рано утром, вопрос обсуждался на совещании и.о. главы ведомства Хож-Бауди Дааева с соответствующей "рабочей группой" департамента культуры Грозного. "Необходимо отметить, что рабочими группами проведена предварительная работа по ознакомлению населения с порядком организации и проведения традиционных культурно-массовых мероприятий", - говорилось в сообщении.

"Основными выявленными нарушениями" чиновники назвали "неподобающее исполнение национального танца, несоответствие формы одежды национальному менталитету".

ТАСС также передает, что ранее грозненский департамент культуры распространил по ресторанам чеченской столицы правила поведения на свадьбе. Наряду со стрельбой запрещаются, в частности, появление на празднестве в нетрезвом виде, танец невесты, а также обмен партнершами в танце.