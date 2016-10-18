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Минспорт признал, что участие детей в грозненском турнире по боям смешанного стиля (MMA) нарушало правила этих единоборств. Об этом сообщает "Р-спорт" со ссылкой на замглавы ведомства Павла Колобкова. Такое решение, заметил чиновник, было принято в ходе совещания с участием министра физкультуры и спорта Чечни Хасмагомеда Хизриева.

"Турнир не являлся официальным спортивным соревнованием, поскольку не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом MMA России, отсутствовал в едином календаре и календаре официальных мероприятий Чеченской Республики, - продолжил Колобков. - Положение о турнире не было утверждено ни министром спорта Чеченской Республики, ни региональной федерацией".

"Мы подготовили письмо, - добавил Колобков. - С целью прекращения подобных нарушений на территории Чеченской Республики рекомендовать Министерству спорта республики согласовывать с Минспортом России и федерациями, аккредитованными по видам спорта, проведение соревнований".

Между тем, заключил чиновник, привлекать организаторов турнира к ответственности не предполагается. "У нас (Минспорта. - Ред.) нет полномочий наказывать, - пояснил он. - Мы не правоохранительные органы".

Турнир по MMA под названием "Grand Prix Akhmat - 2016" прошел в чеченской столице 4 октября. Соревнования были посвящены Дню Грозного; они состоялись в канун 40-летия Рамзана Кадырова и вступления его на очередной срок в должность главы Чечни.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

На другой день с критикой турнира выступил чемпион мира по боям смешанного стиля, президента российского Союза MMA Федор Емельяненко. Он заявил, что участие детей в турнирах нарушает правила боев. После этого замминистра Колобков пообещал разобраться в ситуации.

7 октября Кадыров заявил, что высказывания Емельяненко "вызывают ряд вопросов". "Выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали", - заметил глава Чечни. Однако вечером того же дня Кадыров потребовал от своих сторонников удалить из соцсетей оскорбительные записи в адрес Емельяненко. "Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку", - пояснил он. - Об этом в частности свидетельствует удаление им со своей страницы (в Инстаграме. - Ред.) фото мальчика".

Между тем в те же дни в Москве неизвестный напал на 16-летнюю дочь Емельяненко. Девушка несколько дней провела в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с ушибом грудной клетки и брюшной полости. Полиция возбудила дело по статье 116 УК (побои).

История попала в прессу 12 октября. На другой день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недопустимым нападение на дочь Емельяненко, охарактеризовав спортсмена как своего хорошего товарища. Необходимы "самые решительные меры" для установления виновного, добавил чиновник.

14 октября Кадыров призвал наказать злоумышленника, напавшего на дочь Емельяненко, "по всей строгости закона". Наказание должно быть "строгим, чувствительным, поучительным и публичным", заявил глава Чечни.