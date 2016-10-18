О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.255671.html
Также: Правительство, Спорт, Право, Чечня, Регионы, Дети, Здоровье, Россия, Общество, Война

новость Минспорт: Участие детей в грозненском турнире по MMA - нарушение

18.10.2016
Детские бои на турнире в Грозном. Кадр видеоролика
Детские бои на турнире в Грозном. Кадр видеоролика
Реклама

Минспорт признал, что участие детей в грозненском турнире по боям смешанного стиля (MMA) нарушало правила этих единоборств. Об этом сообщает "Р-спорт" со ссылкой на замглавы ведомства Павла Колобкова. Такое решение, заметил чиновник, было принято в ходе совещания с участием министра физкультуры и спорта Чечни Хасмагомеда Хизриева.

"Турнир не являлся официальным спортивным соревнованием, поскольку не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом MMA России, отсутствовал в едином календаре и календаре официальных мероприятий Чеченской Республики, - продолжил Колобков. - Положение о турнире не было утверждено ни министром спорта Чеченской Республики, ни региональной федерацией".

"Мы подготовили письмо, - добавил Колобков. - С целью прекращения подобных нарушений на территории Чеченской Республики рекомендовать Министерству спорта республики согласовывать с Минспортом России и федерациями, аккредитованными по видам спорта, проведение соревнований".

Между тем, заключил чиновник, привлекать организаторов турнира к ответственности не предполагается. "У нас (Минспорта. - Ред.) нет полномочий наказывать, - пояснил он. - Мы не правоохранительные органы".

Турнир по MMA под названием "Grand Prix Akhmat - 2016" прошел в чеченской столице 4 октября. Соревнования были посвящены Дню Грозного; они состоялись в канун 40-летия Рамзана Кадырова и вступления его на очередной срок в должность главы Чечни.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

На другой день с критикой турнира выступил чемпион мира по боям смешанного стиля, президента российского Союза MMA Федор Емельяненко. Он заявил, что участие детей в турнирах нарушает правила боев. После этого замминистра Колобков пообещал разобраться в ситуации.

7 октября Кадыров заявил, что высказывания Емельяненко "вызывают ряд вопросов". "Выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали", - заметил глава Чечни. Однако вечером того же дня Кадыров потребовал от своих сторонников удалить из соцсетей оскорбительные записи в адрес Емельяненко. "Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку", - пояснил он. - Об этом в частности свидетельствует удаление им со своей страницы (в Инстаграме. - Ред.) фото мальчика".

Между тем в те же дни в Москве неизвестный напал на 16-летнюю дочь Емельяненко. Девушка несколько дней провела в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с ушибом грудной клетки и брюшной полости. Полиция возбудила дело по статье 116 УК (побои).

История попала в прессу 12 октября. На другой день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недопустимым нападение на дочь Емельяненко, охарактеризовав спортсмена как своего хорошего товарища. Необходимы "самые решительные меры" для установления виновного, добавил чиновник.

14 октября Кадыров призвал наказать злоумышленника, напавшего на дочь Емельяненко, "по всей строгости закона". Наказание должно быть "строгим, чувствительным, поучительным и публичным", заявил глава Чечни.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016

новость Новости по теме
14.10.2016 Кадыров призвал "публично наказать" напавших на дочь Емельяненко →
13.10.2016 Песков: Нападение на дочь Емельяненко требует "самых решительных мер" →
12.10.2016 В Москве напали на 16-летнюю дочь Емельяненко →
07.10.2016 Кадыров: Заявления Емельяненко вызывают ряд вопросов →
06.10.2016 Песков: Нокаутирование ребенка в прямом эфире - повод для разбирательства →
06.10.2016 Помощник Кадырова не счел жестокими детские бои в Грозном →
05.10.2016 Минспорт обещает разобраться в ситуации с детскими боями в Грозном →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Муфтий Крыма - стукач
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
в блоге Где же я буду харчеваться?
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость 877 миллионов для дочки Путина
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Массовые задержания в Башкирии
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
новость Мечта о русском бунте
Вывешивание растяжки "Дай нам Бог увидеть русский бунт". Кадр видео с youtube-канала Марии V.
новость Частный бизнес "мобилизуют"
Минобороны РФ. Фото с сайта uralpress
новость Приговор за ограбления геев
Илья Васильев и Юлия Семкина. Фото с личных ВК-страниц
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Трамп готов к встрече с Путиным
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Мракобесы сорвали спектакль
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость Путин едет на встречу "четверки"
Саммит "нормандской четверки" в Париже. Фото пресс-службы президента Франции
новость Военные учения в Сибири
Военные учения. Фото: mil.ru
новость США: санкции за кибератаки
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov