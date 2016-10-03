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Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сообщение о якобы готовившемся покушении на Рамзана Кадырова. Как передает Интерфакс, по словам Каримова, публикация в "Новой газете" "не соответствует действительности от начала и до самого конца". "Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской республики в селе Беной, тем более, в доме, где он якобы останавливается, не было", - подчеркнул Каримов.

По его словам "абсолютной ложью является сообщение о том, что в этом доме была заложена, а впоследствии изъята взрывчатка".

Все сказанное на эту тему, является выдумкой, а "время заговорщиков, Умаровых и Хаттабов, прошло", подчеркнул Каримов. По его словам, это стало возможным благодаря "системной борьбе с терроризмом, которую вел первый президент Чечни Ахмат Кадыров и продолжил Рамзан Кадыров".

"Нравится это кому-то или нет, эта борьба будет жесткой и бескомпромиссной. Только поэтому Чечня сегодня стала самым стабильным регионом России, и мир вернулся на весь Северный Кавказ", - заключил пресс-секретарь Кадырова.

Ранее "Новая газета" сообщила, о неудавшемся покушении на жизнь Рамзана Кадырова. По данным источников издания, заговор был раскрыт в начале лета, задержано несколько десятков человек из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов.

По данным источников "Новой", у заговорщиков был изъят целый арсенал серьезного новейшего оружия, а заговор был раскрыт случайно. Источники сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова - Валид. По одной из версий, его номер был получен в ходе исследования телефонов двух террористов, погибших 9 мая на КПП-138 на въезде в Грозный.

По другой версии, Валид выкрал у своего брата секретный номер телефона главы Чечни и передал его кровным врагам Рамзана Кадырова - Ямадаевым.

Сам Валид является по одной линии родственником Кадыровых, по другой - Ямадаевых. Он давно вхож в ближайшее окружение, о чем свидетельствуют фотографии с главой Чечни и Адамом Делимхановым в его инстаграме. 19 мая аккаунт valid513 был деактивирован, судьба самого Валида пока неизвестна.

Ни одного упоминания о своем двоюродном брате в инстаграме Ислама Кадырова с мая не было. По сведениям "Новой газеты", у Рамзана возникли вопросы к своему племяннику, однако подозрения о личном участии в заговоре руководителя администрации главы рес­публики, судя по всему, не подтвердились. Издание, между тем, отмечает, что именно в это время Ислам Кадыров появился на пуб­лике с гипсом на обеих руках.

В июле 2015 года Рамзан Кадыров рассказал о покушении, которое готовилось на него несколько месяцев назад. По его словам, оно должно было произойти около комплекса "Грозненское море". "Я каждый раз проверял объект. Труба, которая есть там. Трубу заминировали. Там такая площадка была, которую я каждый день смотрел, инвестиционная площадка вокруг "Грозненского моря". Там заминировали", - рассказал Кадыров.