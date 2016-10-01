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Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с местными силовиками, чиновниками и духовенством, призвал расстреливать людей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает "Новая газета".

Сюжет о совещании показал телеканал "Грозный" в выпуске новостей в 19:00 во вторник. На совещании обсуждались меры по борьбе с высокой смертностью на дорогах и "таблеточной" наркоманией, которая широко распространилась в Чечне после запрета на продажу спиртного.

Кадыров отметил, что число нетрезвых или находящихся под воздействием наркотических средств нарушителей ПДД неуклонно растет, несмотря на самые жесткие методы борьбы с этим. В Чечне ДТП со смертельным исходом происходят практически каждый день. Количество наркоманов тоже растет. Только за два дня в ходе полицейских рейдов были задержаны около 700 человек.

"В телесюжете отчетливо видно, как Кадыров, обрисовывая эту печальную ситуацию, постепенно распаляется", - отмечает издание. В итоге глава Чечни сказал: "Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон... Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!"

Уже в выпуске новостей, вышедшем в 22:00, этот фрагмент вырезали из репортажа. Однако запись успела разойтись по соцсетям. "Новая газета" публикует аудиозапись слов Кадырова.

22 апреля 2015 года Кадыров потребовал от федеральных силовиков и силовиков из других регионов согласовывать с руководством Чечни проведение спецопераций на территории республики. В противном случае эти действия будут пресекаться вплоть до применения оружия, заявил он. Поводом к выступлению главы Чечни послужила операция, проведенная 19 апреля в Грозном полицией Ставропольского края. В ходе этой операции был убит житель Ставрополья Джамбулат Дадаев, которого и пытались задержать.

Однако уже 30 апреля Кадыров объяснил эмоциями свой приказ открывать огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов из других регионов. "Я на эмоциях сделал заявление. Просто обидно было, что один случай, второй, третий. Это чисто на эмоциях. Мой советник мне тоже говорил: "Давайте разберемся, не спеши". Мы живем в правовом государстве – в России, поэтому мы выдаем преступников. Мы уничтожаем террористов. Если человек совершил преступление, то я за него не заступаюсь", - сказал Кадыров.