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Также: Криминал, Дети, Здоровье, Спорт, Чечня, Регионы, Происшествия, Общество, Война, Россия, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Кадыров призвал "публично наказать" напавших на дочь Емельяненко

14.10.2016
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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Рамзан Кадыров призвал наказать "по всей строгости закона" напавших на дочь спортсмена Федора Емельяненко. В заявлении, опубликованном на официальном сайте главы Чечни говорится, что наказание должно быть "строгим, чувствительным, поучительным и публичным".

В документе подчеркивается, что судить злоумышленников следует "не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни".

"Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс", - говорится в заявлении.

"Виновного нужно найти любой ценой, привлечь к розыску все силы, использовать все дозволенные возможности. В Москве камеры видеонаблюдения просматривают каждый квадратный метр. Разыскать можно и нужно. Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие", - пишет Кадыров.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимым нападение на дочь спортсмена. При этом он призвал воздержаться от каких-либо подозрений и параллелей, пока не будет установлена личность преступника.

Нападение на ребенка Песков назвал "недопустимым". По его словам, случившееся требует "самых решительных мер" по установлению виновного.

"Но в данном случае я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей или каких-то там подозрений до того, как установлено, кто это совершил", - подчеркнул Песков. Он также рассказал, что Федор Емельяненко является его хорошим товарищем, и пожелал девочке скорейшего выздоровления.

Нападение 16-летнюю Марию Емельяненко произошло 11 октября. Девушка была госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Cтоличная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения. "По результатам проведенной проверки информации об избиении несовершеннолетней в центре Москвы, отделом дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по статье 116 УК (побои)", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В прошлую среду Емельяненко раскритиковал участие детей в турнире по MMA, который днем раньше прошел в Грозном. Соревнования под названием "Grand Prix Akhmat - 2016", посвященные Дню Грозного, прошли в канун 40-летия Рамзана Кадырова и вступления его на очередной срок в должность главы Чечни.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Два дня спустя, 7 октября, Кадыров заявил, что высказывания Емельяненко "вызывают ряд вопросов". "Выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали, - заметил глава Чечни. - "Федор, Вы неправы! Русские богатыри так не поступают!"

Однако вечером того же дня Кадыров потребовал от своих сторонников удалить из соцсетей оскорбительные записи в адрес Емельяненко. "Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека, - пояснил он. - Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку. Об этом в частности свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2016

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