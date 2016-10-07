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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда республики Тахира Мурдалова. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на неназванные источники в Грозном.

По данным издания, вечером в четверг Даудов приехал в суд с сопровождением на 10 машинах. Около 40 человек оцепили здание суда. Даудов избил Мурдалова в его кабинете, потребовав написать заявление об отставке по состоянию здоровья. Даудов проталкивает в кресло председателя Верховного суда своего человека, а отказ Мурдалова покинуть пост он воспринял как вызов, отмечает "Кавказ.Реалии".

Мурдалов подписывать документ отказался, и тогда вместе с Даудовым избивать его начали несколько охранников. Даудов также угрожал Мурдалову убийством. "Убить - не мужество, на большее ты не способен, мне терять нечего", - ответил судья.

После нападения Даудов покинул здание суда. По данным издания, "ни один из врачей в Грозном не согласился провести медицинское освидетельствование Мурдалова". Поэтому судья обратился за помощью к офицеру управления ФСБ по Чечне, который в прошлом учился вместе с президентом Владимиром Путиным.

5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от председателя Верховного суда республики Магомеда Каратаева, его заместителя Мурдалова, а также судей Урус-Мартановского городского и Грозненского районного судов Супьяна Яндарова и Зайнди Хусаинова подать в отставку. Он обратил внимание на затягивание сроков рассмотрения уголовных дел и факты вынесения противоречащих друг другу решений по квартирным спорам. "Имел место вопиющий случай, - добавил Кадыров, - когда находящегося в федеральном розыске участника НВФ судебным решением объявили без вести пропавшим".

Как писала "Новая газета", после совещания Каратаева, Мурдалова, Яндарова и Хусаинова задержали и потребовали написать заявления об отставке. Однако, если Яндаров и Хусаинов подчинились, то Каратаев и Мурдалов обманули кадыровцев, написав бумаги на имя председателя ВС России Вячеслава Лебедева, тогда как заявления об отставке подаются главе Высшей квалификационной комиссии судей Николаю Тимошину.

6 мая Каратаев заявил СМИ, что Кадырова "ввели в заблуждение", и выразил надежду, что и.о. главы региона изменит свое мнение. "Я даже не предполагаю, а уверен, что это заказ, - пояснил чиновник. - Определенные люди работают над тем, чтоб опорочить руководство Верховного суда".

15 мая Каратаев сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. По его словам, в ходе совещания в администрации главы Чечни 5 мая Кадыровым "были приведены конкретные примеры ошибок допущенных районными судьями". "Это были вопиющие факты грубых нарушений закона, и я полностью беру на себя ответственность за эти ошибки, допущенные судьями, - сказал чиновник. - После этих критических замечаний я для себя сделал вывод, что в должной мере не смог проконтролировать работу".