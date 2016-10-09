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новость Силовики: В Чечне убиты восемь участников вооруженного подполья

09.10.2016
В ауле Энгель-Юрт. Фото: ВК-страница "Энгель-Юрт"
В ауле Энгель-Юрт. Фото: ВК-страница "Энгель-Юрт"
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В Гудермесском районе Чечни силовики убили восьмерых участников вооруженного подполья. Об этом сообщает Интерфакс.

Как утверждается, полиция получила оперативную информацию, согласно которой отряд моджахедов, дислоцирующийся "предположительно в соседнем регионе", несколько раз проезжал по объездной дороге Нижний Герзель - Энгельс-Юрт. Группа намеревалась в ближайшие дни совершить в Чечне диверсии и теракты, заявляют силовики.

Из регионов России Гудермесский район непосредственно граничит с Дагестаном.

Вдоль трассы были выставлены скрытые посты, заявляют в региональном МВД. Общая численность полицейских, привлеченных к операции, превысила 200 человек.

Около полуночи в субботы на воскресенье полицейские попытались остановить на дороге две проезжавшие машины. В ответ их обстреляли из автоматов и забросали гранатами. Четверо силовиков получили ранения.

Полицейские открыли ответный огонь, убив всех, кто находился в автомобилях. Обе машины моджахедов сгорели, передает ТАСС.

Силовики заявляют, что предварительно опознали командира отряда. По данным Интерфакса, это 33-летний Али Демильханов, находившийся в федеральном розыске. ТАСС приводит фамилию Демиханов.

Чеченский главк СКР возбудил дело по статьям 222 (незаконный оборот оружия) и 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя).

Между тем ранее появилась неофициальная информация, что в соседнем Шалинском районе, в ауле Мескер-Юрт, в ночь на воскресенье был застрелен некий силовик из Росгвардии. Ранее покойный служил в подразделении вневедомственной охраны, известном как "нефтяной полк". На теле силовика оказалось несколько огнестрельных ранений.

Связаны ли бой в Гудермесском районе и убийство кадыровца в Шалинском, неизвестно.

Тем временем кабардино-балкарский главк СКР объявил об убийстве инспекторов ДПС в городе Прохладный. Инцидент, как утверждается, произошел около 2:30 ночи. Четверо неизвестных, ехавших на черной "Ладе-Приоре", открыли огонь по полицейским. Оба находившихся на посту гаишника погибли.

После этой атаки также возбуждено дело по статьям 222 и 317 УК.

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09.10.2016

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