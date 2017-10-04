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новость Не учись, студент

Европейский университет в Петербурге сменил статус на НИИ
04.10.2017
Европейский университет в Петербурге. Фото: ug.ru
Европейский университет в Петербурге. Фото: ug.ru
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Европейский университет в Петербурге изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт на время получения новой образовательной лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата ректора Аллу Самолетову.

"На сегодняшнем собрании сотрудников и бывших студентов ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой", - сказала Самолетова.

Студентов у Европейского университета больше нет, констатировала представитель ЕУ. Около 10 процентов из них перевелись в другие вузы, остальные отчислены. "Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени", - отметила Самолетова.

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле 2016-го Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУ. Вуз подал иск в арбитраж, и 13 декабря судья Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Татьяна Ресовская в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения обращения обязала чиновников вернуть университету право работать. На другой день действие лицензии было восстановлено.

В начале февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск университета к Рособрнадзору, поданный в связи с результатами сентябрьской проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию.

20 марта судья Ресовская подтвердила решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии ЕУ, отклонив иск вуза, поданный к ведомству. 25 мая арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ЕУ на это решение, поскольку заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

В июле Европейский университет попросил аннулировать старую лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. 2 августа ЕУ подал в Рособрнадзор заявление о предоставлении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности и необходимый комплект документов. После внесения затребованных ведомством дополнительных документов, 8 сентября заявление было принято для рассмотрения по существу.

В январе нынешнего года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитраж иск о выселении ЕУ из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, 3. Иск был удовлетворен, и до 10 октября университет должен покинуть здание. Администрация вуза арендовала соседнее здание на той же улице, дом 6.

28 сентября Рособрнадзор уведомил ЕУ об отказе в выдаче образовательной лицензии. Эксперты ведомства выявили несоответствие параметров здания, куда Европейский университет временно переехал, требованиям законодательства. В частности, здание не приспособлено к обучению студентов с ограниченными возможностям, а также не отвечает требованиям проведения в нем занятий по ряду гуманитарных специальностей. Какое именно необходимое для этого "материально-техническое обеспечение" отсутствует, в документах не уточнялось.

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04.10.2017
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