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новость Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету

28.09.2017
Европейский университет в Петербурге. Фото: ug.ru
Европейский университет в Петербурге. Фото: ug.ru
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Рособрнадзор уведомил Европейский университет в Петербурге об отказе в выдаче образовательной лицензии. Об этом сообщается на сайте вуза.

Решение Рособнадзор принял на основании проверки, проведенной на прошлой неделе. Эксперты ведомства выявили несоответствие параметров здания, куда Европейский университет временно переехал, требованиям законодательства. В частности, здание не приспособлено к обучению студентов с ограниченными возможностям, а также не отвечает требованиям проведения в нем занятий по ряду гуманитарных специальностей. Какое именно необходимое для этого "материально-техническое обеспечение" отсутствует, в документах не уточняется.

"Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений. Надеемся, что Рособрнадзор все же представит разъяснения и конкретизирует свою позицию. Университет готовит новое заявление на предоставление лицензии и готов учесть конкретные замечания регулятора, если таковые поступят. Университет по-прежнему надеется на получение лицензии в срок; с нашей стороны для этого будет сделано все необходимое", - заявили в администрации вуза.

В январе нынешнего года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитраж иск о выселении ЕУ из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице, 3. Иск был удовлетворен, и до 10 октября университет должен покинуть здание. Администрация вуза арендовала соседнее здание на той же улице, дом 6.

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле 2016-го Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУ. Вуз подал иск в арбитраж, и 13 декабря судья Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Татьяна Ресовская в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения обращения обязала чиновников вернуть университету право работать. На другой день действие лицензии было восстановлено.

В начале февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск университета к Рособрнадзору, поданный в связи с результатами сентябрьской проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию.

20 марта судья Ресовская подтвердила решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии ЕУ, отклонив иск вуза, поданный к ведомству. 25 мая арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ЕУ на это решение, поскольку заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

В июле Европейский университет попросил аннулировать старую лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. 2 августа ЕУ подал в Рособрнадзор заявление о предоставлении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности и необходимый комплект документов. После внесения затребованных ведомством дополнительных документов, 8 сентября заявление было принято для рассмотрения по существу.

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28.09.2017
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