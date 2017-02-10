О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.258714.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.258714.html
Также: Регионы, Право, Студенты, Наука, Россия, Общество, Политика

новость Европейский университет проиграл в арбитраже иск к Рособрнадзору

10.02.2017
Здание Европейского университета. Фото: eu.spb.ru
Здание Европейского университета. Фото: eu.spb.ru
Реклама

Московский арбитражный суд отказал Европейскому университету в иске об исполнении предписания Рособрнадзора по результатам проведенной в сентябре проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Несмотря на активные прения, суд не поддержал доводы университета о том, что на 16 сентября нами было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики)", - сообщил представитель вуза.

ЕУ намерен оспорить решение арбитража. Кроме того, в среду вуз подал в тот же суд иск в отношении исполнения повторного предписания Рособрнадзора. Отзыв лицензии возможен только по факту повторного нарушения.

В апреле прошлого года Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете. 7 декабря это же ведомство приостановило действие лицензии вуза.

Европейский университет оспорил решение в арбитраже. Суд в качестве обеспечительной меры обязал Рособрнадзор на время рассмотрения иска вернуть вузу право работать. 14 декабря действие лицензии было восстановлено.

23 января Комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о выселении университета из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице. По утверждению чиновников, ЕУ нарушал условия договора аренды здания "в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры".

В комитете заверили, что, если иск будет удовлетворен, вуз не станут выселять до окончания учебного года, чтобы не нарушить интересы студентов.

В комментарии на сайте ЕУ отмечалось, что причиной принятого решения чиновники назвали итоги внеплановой летней проверки здания. Комитет имущественных отношений обвинил вуз в несогласованных перепланировках во дворце, а именно в установке пластиковых окон на дворовых фасадах и возведении нескольких временных перегородок. "Важно отметить, - говорится в комментарии вуза, - что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены".

9 января ЕУ подал в тот же Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к комитету, в котором оспорил расторжение договора аренды. 19-го числа суд принял обеспечительные меры по иску, запретив Росреестру регистрировать прекращение аренды здания. Слушания по существу дела назначены на 15 марта.

Одним из членов попечительского совета ЕУ является бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.

Оставить комментарий Обсудить
10.02.2017

новость Новости по теме
23.01.2017 Администрация Петербурга подала иск о выселении Европейского университета →
14.12.2016 Рособрнадзор восстановил лицензию Европейского университета →
13.12.2016 Суд в Москве приостановил отзыв лицензии у Европейского университета →
09.12.2016 Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета →
01.04.2016 Рособрнадзор приостановил аккредитацию Европейского университета →
21.03.2008 Европейский университет может возобновить работу →
21.02.2008 Правозащитники выступили в поддержку Европейского университета →
Фото и Видео
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Турция: Мы предупреждали Россию
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
новость Француз: Я не убивал Гиви
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Состояние Кара-Мурзы улучшилось
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
в блоге Путина не прошибешь
383
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
новость Дело Дадина пересмотрят
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
новость Турция поддерживает Украину
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
новость Суд поддержал запрет указа
Апелляционный суд в Сан-Франциско. Фото: wikimedia.org
в блоге Статистика по Оруэллу
383
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Основателей Mossack Fonseca задержали
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
новость Инцидент в Сирии: подробности
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
новость Хакеры не идут на сделку
Сервера Google. Фото: 24gadget.ru
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
в блоге Побить по-русски
383