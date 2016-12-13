Реклама

Арбитражный суд Москвы приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии Европейского университета в Петербурге на право ведения образовательной деятельности. Об этом сообщается на сайте вуза.

Суд принял такое решение в качестве обеспечительной меры до рассмотрения по существу иска университета об оспаривании предписания Рособрнадзора. Теперь ведомство должно издать специального распоряжения во исполнение судебного постановления. До этого учебный процесс в вузе не может быть восстановлен.

"Учебная деятельность в университете на данный момент приостановлена, -говорится в сообщении. - Однако научная и научно-просветительская работа в Европейском университете в Петербурге продолжается в обычном режиме".

"Независимо от исхода истории с нашим университетом она должна стать поводом задуматься о том, что это не проблема одного отдельно взятого образовательного учреждения, а системная проблема, с которой сталкивается наше общество в разных областях и на разных уровнях. Ситуация с Европейским университетом в Петербурге отражает общий кризис контрольно-надзорной деятельности, ее ориентацию исключительно на формальную сторону работы организаций, отчуждение от содержательных аспектов и публичного интереса", подчеркивают в ЕУ.

7 декабря Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Распоряжение ведомства издано на основании решения мирового суда Центрального района Петербурга, удовлетворившего соответствующий иск. Судебный вердикт был опубликован 8 ноября. В ходе проверок Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения.

В апреле Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. "В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах по призыву", - отмечалось в сообщении ведомства.

Исполняющий обязанности ректора Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что проверка Рособнадзора "выявила некоторое число формальных нарушений" в ряде документов, сопровождающих учебный процесс. На их устранение по закону вузу дается месяц. "Приостановка действия государственной аккредитации в подобных случаях - обычная практика. Руководство ЕУСПб в настоящим момент работает над устранением этих нарушений и закончит эту работу в положенный срок", - заверил Вахтин.

В конце января 2008 года Госпожнадзор обнаружил в здании университета на Гагаринской улице 52 нарушения правил пожарной безопасности. Деятельность вуза была приостановлена.

21 февраля 2008 года с обращением в поддержку Европейского университета выступил Правозащитный совет Петербурга. Как говорилось в обращении, попытки ликвидировать университет стали "частью инспирируемой спецслужбами кампании по преследованию независимых негосударственных организаций, по уничтожению культурных и научных контактов с западными странами, по воссозданию "железного занавеса".

21 марта Дзержинский суд Петербурга решил, что после устранения большинства замечаний пожарных Европейский университет может возобновить работу в собственном здании. Преподаватели и студенты университета смогли вернуться в здание, которое было закрыто судом на 100 суток с начала февраля.

Пожарная инспекция зафиксировала в здании на Гагаринской улице, 3, "устранение более половины ранее выявленных нарушений", на основании чего Европейским университетом было подано ходатайство о снятии наложенных санкций. Суд ходатайство удовлетворил. Таким образом, административное наказание в виде приостановки деятельности учебного заведения прекращено досрочно.

Как заявил в ходе судебного заседания представитель пожарной инспекции Центрального района Петербурга, часть предписаний инспекции университетом "выполнена в полном объеме", а те, которые требуют согласования, "находятся на стадии выполнения", поэтому на сегодняшний день эксплуатация здания вуза считается возможной.

НОУ ВПО "Европейский университет в Петербурге" - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Здесь работают около 150 человек, из которых 69 являются штатными и 26 приглашенными профессорами. Из них 31 человек обладает степенью доктора наук и 44 - кандидата наук.

Помимо этого, отдельные курсы читают приглашенные лекторы, как российские, так и иностранные ученые. Всего в ЕУСПб обучается около 200 студентов. В состав попечительского совета Европейского университета входит экс-министр финансов Алексей Кудрин.