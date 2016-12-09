О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Science/m.257324.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Science/m.257324.html
Также: Наука, Студенты, Общество

новость В Европу затворить окно

Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета
09.12.2016
Рособрнадзор. Фото с сайта ведомства
Рособрнадзор. Фото с сайта ведомства
Реклама

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета в Петербурге. Распоряжение о приостановлении лицензии было отдано 7 декабря, сообщается на сайте ведомства. Официальная реакция руководства университета ожидается в понедельник.

Распоряжение Рособрнадзора издано на основании решения мирового суда Центрального района Петербурга, рассмотревшего соответствующий иск надзорного ведомства. Судебный вердикт был опубликован 8 ноября. В ходе проверок Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения.

Преподаватель университета Илья Утехин назвал "частью тренда" действия Рособрнадзора. "Во-первых, это тренд укрупнения колхозов и централизации управления - линия на закрытие всех филиалов и мелких вузов, особенно частных, - пишет Утехин. -Второй тренд - уже с оттенком идеологии: удушение независимого негосударственного образования. Вот его инструментом и выступает Рособрнадзор. Есть еще и третий аспект, который с прошлой осады ЕУ только стал хуже: период реакции развернулся во всю свою мощь консервативного разворота, и расцвели присущие охранительной идеологии недоверие и параноидальная ненависть к критической мысли, которая ассоциируется с рукой "зарубежных врагов".

В апреле Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. "В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах по призыву", - отмечалось в сообщении ведомства.

Исполняющий обязанности ректора Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что проверка Рособнадзора "выявила некоторое число формальных нарушений" в ряде документов, сопровождающих учебный процесс. На их устранение по закону вузу дается месяц. "Приостановка действия государственной аккредитации в подобных случаях - обычная практика. Руководство ЕУСПб в настоящим момент работает над устранением этих нарушений и закончит эту работу в положенный срок", - заверил Вахтин.

В конце января 2008 года Госпожнадзор обнаружил в здании университета на Гагаринской улице 52 нарушения правил пожарной безопасности. Деятельность вуза была приостановлена.

21 февраля 2008 года с обращением в поддержку Европейского университета выступил Правозащитный совет Петербурга. Как говорилось в обращении, попытки ликвидировать университет стали "частью инспирируемой спецслужбами кампании по преследованию независимых негосударственных организаций, по уничтожению культурных и научных контактов с западными странами, по воссозданию "железного занавеса".

21 марта Дзержинский суд Петербурга решил, что после устранения большинства замечаний пожарных Европейский университет может возобновить работу в собственном здании. Преподаватели и студенты университета смогли вернуться в здание, которое было закрыто судом на 100 суток с начала февраля.

Пожарная инспекция зафиксировала в здании на Гагаринской улице, 3, "устранение более половины ранее выявленных нарушений", на основании чего Европейским университетом было подано ходатайство о снятии наложенных санкций. Суд ходатайство удовлетворил. Таким образом, административное наказание в виде приостановки деятельности учебного заведения прекращено досрочно.

Как заявил в ходе судебного заседания представитель пожарной инспекции Центрального района Петербурга, часть предписаний инспекции университетом "выполнена в полном объеме", а те, которые требуют согласования, "находятся на стадии выполнения", поэтому на сегодняшний день эксплуатация здания вуза считается возможной.

НОУ ВПО "Европейский университет в Петербурге" - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Здесь работают около 150 человек, из которых 69 являются штатными и 26 приглашенными профессорами. Из них 31 человек обладает степенью доктора наук и 44 - кандидата наук.

Помимо этого, отдельные курсы читают приглашенные лекторы, как российские, так и иностранные ученые. Всего в ЕУСПб обучается около 200 студентов. В состав попечительского совета Европейского университета входит экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Оставить комментарий Обсудить
09.12.2016

новость Новости по теме
01.04.2016 Рособрнадзор приостановил аккредитацию Европейского университета →
08.10.2015 Преподаватели Института психологии РГГУ объявили забастовку →
18.07.2014 Рособрнадзор запретил прием в пять вузов Москвы и области →
15.07.2014 Рособрнадзор расширил "черный список" вузов →
11.07.2014 Рособрнадзор запретил прием в восемь вузов →
13.05.2009 Студенты 80 вузов могут быть призваны в армию →
04.04.2008 Дипломы юрфака МГУ могут признать недействительными →
21.03.2008 Европейский университет может возобновить работу →
21.02.2008 Правозащитники выступили в поддержку Европейского университета →
09.07.2004 Вузов в России станет в несколько раз меньше →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Обида Горбачева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Вторая часть доклада Макларена
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
новость Михалков против "Ельцин Центра"
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
новость Акция в поддержку Дадина: ФОТО
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Срезать американцев
383
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость На "Истоки" пожаловались в прокуратуру
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
новость В Белоруссиии задержали публицистов
Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Коллаж Граней.Ру
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Джалалдинов обратился в СКР
Рамазан Джалалдинов. Кадр видео с youtube-канала gazetachernovik
новость Как пытали Панова
Евгений Панов в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость США вооружат сирийскую оппозицию
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Обыски в "Почте России"
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Миллионы полковника Тимченко
Наручники. Фото: sledcom.ru
новость Импичмент президенту Южной Кореи
Пак Кын Хе. Фото: jlcxwb.co.kr
новость Визы для украинцев отменят
Флаги Украины и Евросоюза
в блоге Из нас растят уродов
383