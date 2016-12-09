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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета в Петербурге. Распоряжение о приостановлении лицензии было отдано 7 декабря, сообщается на сайте ведомства. Официальная реакция руководства университета ожидается в понедельник.

Распоряжение Рособрнадзора издано на основании решения мирового суда Центрального района Петербурга, рассмотревшего соответствующий иск надзорного ведомства. Судебный вердикт был опубликован 8 ноября. В ходе проверок Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения.

Преподаватель университета Илья Утехин назвал "частью тренда" действия Рособрнадзора. "Во-первых, это тренд укрупнения колхозов и централизации управления - линия на закрытие всех филиалов и мелких вузов, особенно частных, - пишет Утехин. -Второй тренд - уже с оттенком идеологии: удушение независимого негосударственного образования. Вот его инструментом и выступает Рособрнадзор. Есть еще и третий аспект, который с прошлой осады ЕУ только стал хуже: период реакции развернулся во всю свою мощь консервативного разворота, и расцвели присущие охранительной идеологии недоверие и параноидальная ненависть к критической мысли, которая ассоциируется с рукой "зарубежных врагов".

В апреле Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. "В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах по призыву", - отмечалось в сообщении ведомства.

Исполняющий обязанности ректора Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что проверка Рособнадзора "выявила некоторое число формальных нарушений" в ряде документов, сопровождающих учебный процесс. На их устранение по закону вузу дается месяц. "Приостановка действия государственной аккредитации в подобных случаях - обычная практика. Руководство ЕУСПб в настоящим момент работает над устранением этих нарушений и закончит эту работу в положенный срок", - заверил Вахтин.

В конце января 2008 года Госпожнадзор обнаружил в здании университета на Гагаринской улице 52 нарушения правил пожарной безопасности. Деятельность вуза была приостановлена.

21 февраля 2008 года с обращением в поддержку Европейского университета выступил Правозащитный совет Петербурга. Как говорилось в обращении, попытки ликвидировать университет стали "частью инспирируемой спецслужбами кампании по преследованию независимых негосударственных организаций, по уничтожению культурных и научных контактов с западными странами, по воссозданию "железного занавеса".

21 марта Дзержинский суд Петербурга решил, что после устранения большинства замечаний пожарных Европейский университет может возобновить работу в собственном здании. Преподаватели и студенты университета смогли вернуться в здание, которое было закрыто судом на 100 суток с начала февраля.

Пожарная инспекция зафиксировала в здании на Гагаринской улице, 3, "устранение более половины ранее выявленных нарушений", на основании чего Европейским университетом было подано ходатайство о снятии наложенных санкций. Суд ходатайство удовлетворил. Таким образом, административное наказание в виде приостановки деятельности учебного заведения прекращено досрочно.

Как заявил в ходе судебного заседания представитель пожарной инспекции Центрального района Петербурга, часть предписаний инспекции университетом "выполнена в полном объеме", а те, которые требуют согласования, "находятся на стадии выполнения", поэтому на сегодняшний день эксплуатация здания вуза считается возможной.

НОУ ВПО "Европейский университет в Петербурге" - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Здесь работают около 150 человек, из которых 69 являются штатными и 26 приглашенными профессорами. Из них 31 человек обладает степенью доктора наук и 44 - кандидата наук.

Помимо этого, отдельные курсы читают приглашенные лекторы, как российские, так и иностранные ученые. Всего в ЕУСПб обучается около 200 студентов. В состав попечительского совета Европейского университета входит экс-министр финансов Алексей Кудрин.