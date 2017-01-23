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Комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о выселении Европейского университета из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице. Об этом сообщает Интерфакс.

По утверждению чиновников, ЕУ нарушал условия договора аренды здания "в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры".

В комитете заверили, что, если иск будет удовлетворен, вуз не станут выселять до окончания учебного года, чтобы не нарушить интересы студентов.

В комментарии на сайте ЕУ говорится, что уведомление о расторжении договора вручили представителям вуза вручили еще 27 декабря. Причиной принятого решения чиновники назвали итоги внеплановой летней проверки здания.

Комитет имущественных отношений, заявляют в ЕУ, обвинил вуз в несогласованных перепланировках во дворце, а именно в установке пластиковых окон на дворовых фасадах и возведении нескольких временных перегородок. "Важно отметить, - говорится в комментарии, - что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены".

9 января ЕУ подал в тот же Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к комитету, в котором оспорил расторжение договора аренды. 19-го числа суд принял обеспечительные меры по иску, запретив Росреестру регистрировать прекращение аренды здания. Слушания по существу дела назначены на 15 марта.

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле прошлого года Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете. Полтора месяца назад, 7 декабря, это же ведомство приостановило действие лицензии вуза. ЕУ, однако, оспорил решение в арбитраже, и суд в качестве обеспечительной меры обязал Рособрнадзор на время рассмотрения иска вернуть вузу право работать. 14 декабря действие лицензии было восстановлено. Предварительные слушания по иску прошли 11-12 января, следующее заседание назначено на 8 февраля.

Одним из членов попечительского совета ЕУ является бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.