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новость Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать его лицензию

27.07.2017
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Рособрнадзор получил заявление Европейского университета в Петербурге с просьбой аннулировать образовательную лицензию вуза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с законом, решение Рособрнадзора должно быть принято в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления, отметили в пресс-службе. Если в заявлении будут найдены нарушения, в течение трех дней Рособрнадзор разъяснит вузу, что нужно исправить или дополнить.

Как накануне пояснили в Европейском университете, аннулировать лицензию просят, чтобы иметь возможность оформить новую. "После того как лицензия будет отозвана и соответствующая запись появится в реестре Рособрнадзора, университет сможет подать документы на получение новой лицензии по всем программам магистратуры, аспирантуры и дополнительной профессиональной подготовки", - отмечалось в сообщении на сайте вуза.

13 июля Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность выдачи университету повторного предписания Рособрнадзора об устранении нарушений. "Не видя смысла в дальнейших апелляциях, Университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии", - отметили в вузе.

"По существующим договоренностям, эту (новую. - Ред.) лицензию нам выдадут в более короткий срок, чем обычно. И тогда мы успеваем сделать набор на новый учебный год и перейти из режима критического в обычный", - заявил ректор Николай Вахтин.

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле 2016-го Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУ. Вуз подал иск в арбитраж, и 13 декабря судья Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Татьяна Ресовская в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения обращения обязала чиновников вернуть университету право работать. На другой день действие лицензии было восстановлено.

В январе нынешнего года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитраж иск о выселении ЕУ из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице. Этот иск пока не рассмотрен.

В начале февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск университета к Рособрнадзору, поданный в связи с результатами сентябрьской проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию.

20 марта судья Ресовская подтвердила решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии ЕУ, отклонив иск вуза, поданный к ведомству. 25 мая арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ЕУ на это решение, поскольку заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

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