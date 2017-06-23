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новость Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно ушел в отставку

23.06.2017
Олег Хархордин. Фото: eu.spb.ru
Олег Хархордин. Фото: eu.spb.ru
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Общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета в Петербурге приняли досрочную отставку ректора Олега Хархордина. Об этом сообщается в пресс-релизе вуза.

"Хархордин руководил университетом с 2009 года, возглавляя его как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями", - отмечается в сообщении. Отставка ректора вступает в силу с 1 июля, после чего он займет должность советника вуза по фандрайзингу. Учредители и члены совета поблагодарили Хархордина "за его исключительные заслуги перед университетом".

На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять Николай Вахтин, возглавлявший вуз в 2003–2009 годах. По мнению учредителей, Вахтин сможет обеспечить преемственность образовательной деятельности и стратегии развития университета "в столь непростое время".

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле 2016-го Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУ. Вуз подал иск в арбитраж, и 13 декабря судья Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Татьяна Ресовская в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения обращения обязала чиновников вернуть университету право работать. На другой день действие лицензии было восстановлено.

В январе нынешнего года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитраж иск о выселении ЕУ из занимаемого здания - дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице.

В начале февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск университета к Рособрнадзору, поданный в связи с результатами сентябрьской проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию.

20 марта судья Ресовская подтвердила решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии ЕУ, отклонив иск вуза, поданный к ведомству. 25 мая Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ЕУ на это решение, поскольку заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

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23.06.2017
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