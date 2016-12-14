Реклама

Рособрнадзор временно восстановил действие образовательной лицензии Европейского университета в Петербурге. В сообщении на сайте вуза говорится, что занятия возобновятся в пятницу 16 декабря.

Решение Рособрнадзора позволит студентам Европейского университета доучиться до конца текущего семестра. Смогут ли студенты продолжать учебу дальше, будет зависеть от решения арбитражного суда. 11 января суд рассмотрит жалобу вуза на решение Роскомнадзора об отзыве образовательной лицензии.

7 декабря Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Распоряжение ведомства издано на основании решения мирового суда Центрального района Петербурга, удовлетворившего соответствующий иск. Судебный вердикт был опубликован 8 ноября. В ходе проверок Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения.

Во вторник Арбитражный суд Москвы приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии вуза. Суд принял такое решение в качестве обеспечительной меры до рассмотрения по существу иска университета об оспаривании предписания Рособрнадзора. Однако учебный процесс в вузе не мог быть восстановлен без соответствующего распоряжения ведомства.

"Независимо от исхода истории с нашим университетом она должна стать поводом задуматься о том, что это не проблема одного отдельно взятого образовательного учреждения, а системная проблема, с которой сталкивается наше общество в разных областях и на разных уровнях. Ситуация с Европейским университетом в Петербурге отражает общий кризис контрольно-надзорной деятельности, ее ориентацию исключительно на формальную сторону работы организаций, отчуждение от содержательных аспектов и публичного интереса", подчеркивают в ЕУ.

В апреле Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. "В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах по призыву", - отмечалось в сообщении ведомства.

Исполняющий обязанности ректора Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что проверка Рособнадзора "выявила некоторое число формальных нарушений" в ряде документов, сопровождающих учебный процесс. На их устранение по закону вузу дается месяц. "Приостановка действия государственной аккредитации в подобных случаях - обычная практика. Руководство ЕУСПб в настоящим момент работает над устранением этих нарушений и закончит эту работу в положенный срок", - заверил Вахтин.

В конце января 2008 года Госпожнадзор обнаружил в здании университета на Гагаринской улице 52 нарушения правил пожарной безопасности. Деятельность вуза была приостановлена.

21 февраля 2008 года с обращением в поддержку Европейского университета выступил Правозащитный совет Петербурга. Как говорилось в обращении, попытки ликвидировать университет стали "частью инспирируемой спецслужбами кампании по преследованию независимых негосударственных организаций, по уничтожению культурных и научных контактов с западными странами, по воссозданию "железного занавеса".

21 марта Дзержинский суд Петербурга решил, что после устранения большинства замечаний пожарных Европейский университет может возобновить работу в собственном здании. Преподаватели и студенты университета смогли вернуться в здание, которое было закрыто судом на 100 суток с начала февраля.

Пожарная инспекция зафиксировала в здании на Гагаринской улице, 3, "устранение более половины ранее выявленных нарушений", на основании чего Европейским университетом было подано ходатайство о снятии наложенных санкций. Суд ходатайство удовлетворил. Таким образом, административное наказание в виде приостановки деятельности учебного заведения прекращено досрочно.

Как заявил в ходе судебного заседания представитель пожарной инспекции Центрального района Петербурга, часть предписаний инспекции университетом "выполнена в полном объеме", а те, которые требуют согласования, "находятся на стадии выполнения", поэтому на сегодняшний день эксплуатация здания вуза считается возможной.

НОУ ВПО "Европейский университет в Петербурге" - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Здесь работают около 150 человек, из которых 69 являются штатными и 26 приглашенными профессорами. Из них 31 человек обладает степенью доктора наук и 44 - кандидата наук.

Помимо этого, отдельные курсы читают приглашенные лекторы, как российские, так и иностранные ученые. Всего в ЕУСПб обучается около 200 студентов. В состав попечительского совета Европейского университета входит экс-министр финансов Алексей Кудрин.