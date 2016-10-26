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новость Еще одна российская спортсменка лишена медали Олимпиады-2008

26.10.2016
Логотип и талисманы Олимпиады-2008 в Пекине
Логотип и талисманы Олимпиады-2008 в Пекине
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Международный олимпийский комитет аннулировал результаты девяти спортсменов с Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, сообщается на сайте МОК. Среди них бронзовый призер в беге на 3000 метров с препятствиями россиянка Екатерина Волкова. В ее пробе был обнаружен туринабол.

Кроме Волковой, в списке еще пять медалистов Пекина из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Ранее после перепроверки допинг-проб МОК лишил сборную России семи медалей Игр-2008: бронзы российской прыгуньи в высоты Анны Чичеровой, золота в эстафете 4х100 м (из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской), серебра в метании копья (Мария Абакумова), серебра в эстафете 4х400 м (из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской), бронзы в эстафете 4х400 метров (из-за Дениса Алексеева), а также серебра и бронзы в тяжелой атлетике (Марина Шаинова в весе до 58 кг и Надежда Евстюхина до 75 кг соответственно).

С потерей награды Волковой в активе российской команды осталось 22 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей. В неофициальном зачете Россия продолжает занимать третье место. Первое место на Играх в Пекине заняла команда Китая (51-21-28), вторыми стали американцы (36-38-36). Четвертое место у команды Великобритании (19-13-15).

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине 2008 и Лондоне 2012 года. Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.

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26.10.2016
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Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?
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Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.

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