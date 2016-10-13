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Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил российских ходоков Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову, сообщает пресс-служба CAS. Спортсмены отстранены от соревнований на четыре года.

Пробы всех этих спортсменов, взятые 2 июня 2015 года, дали положительный результат на эритропоэтин.

Срок отстранения Алембековой отсчитывается с 17 июля 2016 года, дисквалификация остальных легкоатлетов — с 15 июля 2016 года. Все результаты российских ходоков в период со 2 июня 2015 года по 15 июля 2015 года (в случае с Алембековой — до 17 июля) будут аннулированы.

Носков является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Рыжов в 2013 году завоевал серебряную медаль в ходьбе на 50 км на чемпионате мира в Москве. Соколова в 2010 году выиграла бронзу чемпионата Европы на дистанции 20 км. Стрелков показал третий результат в ходьбе на 20 км на чемпионате Европы 2014 года. Алембекова - победительница чемпионата Европы-2014 на дистанции 20 км.

За последние несколько лет российскую спортивную ходьбу сотрясла череда допинговых скандалов. Это привело к дисквалификации целого ряда отечественных спортсменов, включая олимпийских чемпионов.

25 марта Всероссийская федерация легкой атлетики пожизненно дисквалифицировала бывшего руководителя Центра олимпийской подготовки в Саранске, тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина. Расследование в его отношении продолжалось полтора года. РУСАДА удалось доказать вовлеченность Чегина "в схему применения запрещенных субстанций и методов" в Центре олимпийской подготовки.