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Руководство Международного олимпийского комитета намерено поддержать Россию в вопросе восстановления членства в Международном паралимпийском комитете. Об этом сообщают "Известия".

В МОК сочли чрезмерно жесткими требования, выдвинутые МПК к Паралимпийскому комитету России. "Высокопоставленные члены МОКа не одобряют поведение представителей МПК в отношении ПКР, из-за которого серьезно страдают взаимоотношения между организациями, - рассказал источник. - МОК намерен вмешаться в переговорный процесс между МПК и ПКР по поводу присланных недавно критериев восстановления членства. Возможно, представители Международного олимпийского комитета будут присутствовать на встрече членов МПК и ПКР. Есть вероятность, что влияние руководителей МОКа поможет наладить более конструктивный диалог между организациями, что приведет к смягчению некоторых критериев восстановления членства ПКР в системе МПК".

Вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Олег Смолин подтвердил изданию эту информацию. "Поскольку МОК - главный спонсор МПК, то мы надеемся, что рано или поздно ситуация нормализуется, - отметил Смолин. - Так или иначе мы будем готовы выполнить требования МПК по восстановлению членства в международной системе только в том случае, если получим гарантии того, что российские спортсмены будут допущены до Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году".

Международный паралимпийский комитет на минувшей неделе опубликовал критерии восстановления ПКР в своих рядах. Документ состоит из 11 страниц и включает в себя ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в "закрытые" российские города, отсутствие чиновников в руководстве ПКР, формирование международного и национального пулов тестирования российских параатлетов, которые могут быть допущены до соревнований только после шести месяцев нахождения в списке с обязательными дважды сданными тестами на все виды допинга.

7 августа было объявлено, что МПК принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады и лишении ПКР членства в организации. Позже стало известно, что это решение распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане.

23 августа стало известно, что CAS оставил в силе решение МПК. ПКР оспорил это решение в Федеральном суде Швейцарии. 31 августа эта инстанция отклонила российскую жалобу. "Федеральный суд отклоняет ходатайство ПКР о допуске российских спортсменов для участия в Паралимпийских играх. ПКР не может заявить на Паралимпийские игры ни одного спортсмена", - говорилось в решении суда.

1 сентября МПК отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на допуск к соревнованиям Паралимпиады 2016. "Международный паралимпийский комитет объявил в четверг, что не позволит отдельным российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских игр в Рио-2016. Решение принято после индивидуальных запросов от более чем 175 российских спортсменов участвовать в Паралимпийских играх, которые открываются 7 сентября", - говорилось в пресс-релизе.

"МПК симпатизирует российским спортсменам, которые в настоящее время не могут принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Главная цель МПК - обеспечить спортсменов улучшить свое мастерство, к сожалению, российские власти своими действиями лишили своих спортсменов этой возможности, - заявил исполнительный директор МПК Ксавье Гонсалес. - После того, как Паралимпийский комитет России покажет, что сможет в будущем обеспечить соблюдение Антидопингового кодекса МПК, комитет будет рад снова приветствовать российских спортсменов на международных соревнования".