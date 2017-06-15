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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Диссертацию Мединского рассмотрят в Белгородском университете 7 июля

15.06.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассмотрит докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления вуза по связям с общественностью и СМИ Веронику Смирнову.

"Рассмотрение диссертации назначено на 7 июля", - отметила Смирнова. По ее словам, специальная комиссия уже сформирована. В нее вошли члены диссовета по специальности "Отечественная история".

Совет рассмотрит диссертацию Мединского даже в том случае, если его не будет на заседании. Присутствие автора работы при ее рассмотрении необязательно, отметила представитель БелГУ. "Будет ли сам автор, неизвестно. Он, естественно, уведомлен о дате рассмотрения диссертации советом, - отметила Смирнова. - Заседание в соответствии с положением может проходить и в отсутствии автора".

21 апреля стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал. По правилам, диссовет БелГУ должен провести заседание до 17 июля, то есть в течение двух месяцев со дня получения пакета документов изВАК.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником "Диссернета" Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX - начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.

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15.06.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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