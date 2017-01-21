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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Думать, хотеть, высмеять

Глава Минкультуры Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию
21.01.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Министр культуры Владимир Мединский готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии", - сказал Мединский .

Во вторник председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов сообщил, что диссертационный совет при историческом факультете МГУ должен рассмотреть вопрос о докторской диссертации Мединского до 1 марта. Дата заседания еще не определена.

В среду министр образования и науки Ольга Васильева заявила о желании посетить заседание диссертационного совета в МГУ, где будет рассматриваться вопрос о диссертации министра культуры.

"Это будет научный спор, действительно хороший разговор, и честно говоря, я и сама с удовольствием бы поприсутствовала. Не знаю, смогу ли я это сделать. Потому что мне самой интересно, как он выступит, - сказала Васильева. - Я думаю, это будет интересное мероприятие, очень яркое мероприятие, это будет яркий научный исторический спор".

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена", - сказал министр.

Работу министра должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета. Однако 4 октября совет перенес заседание. В диссовет поступили письма с соответствующей просьбой "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского от самого министра и от Высшей аттестационной комиссии. 7 октября ВАК отозвала из УрФУ заявление о лишении Мединского степени, так как "истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

28 октября 24 академика и членкора РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени. По словам авторов обращения, решение вопроса о диссертации министра "должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо". "Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России", - отмечается в письме.

"Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир. Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Недопустимой является также замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов, к тому же изрекаемой публично. Особенно возмутительно, когда такая брань звучит из уст министра культуры", - говорилось в документе.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. Однако комплект документов пока официально в диссовет не поступил.

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21.01.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.


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