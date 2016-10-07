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Высшая аттестационная комиссия отозвала заявление о лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Как пишет Znak.Com, представители комиссии рекомендовали обращаться за разъяснениями в Министерство образования и науки, которому комиссия подчиняется.

По словам председателя ВАК, ректора РУДН Владимира Филиппова "в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

Для заявителей, настаивавших на ненаучности докторской диссертации Мединского, это стало полной неожиданностью, пишет издание. "Если это все так, то мы имеем дело с какой-то секретной операцией по спасению министра. Я, конечно, не юрист, но прописанное положение о лишении ученой степени не предполагает отзыва из диссертационного совета. Основания должны быть очень вескими", - заявил участник сообщества "Диссернет", Ph.D. Иван Бабицкий.

Ранее предположение о том, что заявление о пересмотре диссертации Мединского могут отозвать из диссовета УрФУ, высказал оппозиционер Леонид Волков. "Вероятнее всего, никакого нового заседания не будет: просто Минобрнауки отзовет пакет документов на Мединского из УрФУ, и передаст дело на рассмотрение в какой-нибудь более лояльный Кубанский православно-исторический институт. Там напишут какое нужно заключение", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета по просьбе Мединского перенес заседание по вопросу лишения его ученой степени доктора исторических наук. Как пояснил председатель диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрий Редин, следующее заседание должно состояться в течение двух месяцев. При этом он не исключил, что, если Мединский не сможет участвовать в повторном заседании, оно будет проведено без него.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя", - сказал министр.