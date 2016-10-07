О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Society/Science/m.255289.html
Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость ВАК отозвала заявление о лишении ученой степени Мединского

07.10.2016
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Реклама
статья Статья

А все-таки он вертится

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

Илья Мильштейн
03.10.2016
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории

Высшая аттестационная комиссия отозвала заявление о лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Как пишет Znak.Com, представители комиссии рекомендовали обращаться за разъяснениями в Министерство образования и науки, которому комиссия подчиняется.

По словам председателя ВАК, ректора РУДН Владимира Филиппова "в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

Для заявителей, настаивавших на ненаучности докторской диссертации Мединского, это стало полной неожиданностью, пишет издание. "Если это все так, то мы имеем дело с какой-то секретной операцией по спасению министра. Я, конечно, не юрист, но прописанное положение о лишении ученой степени не предполагает отзыва из диссертационного совета. Основания должны быть очень вескими", - заявил участник сообщества "Диссернет", Ph.D. Иван Бабицкий.

Ранее предположение о том, что заявление о пересмотре диссертации Мединского могут отозвать из диссовета УрФУ, высказал оппозиционер Леонид Волков. "Вероятнее всего, никакого нового заседания не будет: просто Минобрнауки отзовет пакет документов на Мединского из УрФУ, и передаст дело на рассмотрение в какой-нибудь более лояльный Кубанский православно-исторический институт. Там напишут какое нужно заключение", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета по просьбе Мединского перенес заседание по вопросу лишения его ученой степени доктора исторических наук. Как пояснил председатель диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрий Редин, следующее заседание должно состояться в течение двух месяцев. При этом он не исключил, что, если Мединский не сможет участвовать в повторном заседании, оно будет проведено без него.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя", - сказал министр.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2016

новость Новости по теме
04.10.2016 Заседание диссовета по вопросу о лишении Мединского ученой степени перенесено →
03.10.2016 Внучка председателя КГБ Серова подала в суд на "Эхо Москвы" →
14.09.2016 Васильева уволила автора инициативы о лишении ученых степеней через суд →
07.09.2016 Минобрнауки предложило усложнить процедуру лишения ученых степеней →
10.08.2016 Минобрнауки не станет лишать ученой степени главу Минкомсвязи →
23.06.2016 Депутата Госдумы Алексея Казакова лишили ученой степени за плагиат →
22.06.2016 Диссовет отказался лишить ученой степени министра связи Никифорова →
22.06.2016 Мединский: Борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна →
17.06.2016 Мединский пожаловался на космополитичность российских мультфильмов →
01.06.2016 ВАК лишил докторской степени депутата Мосгордумы Сметанова →
26.05.2016 Генпрокуратура вынесла представление Мединскому →
20.05.2016 Пархоменко дал объяснения полиции о деятельности "Диссернета" →
22.11.2015 Каждая пятая диссертация ректоров российских вузов оказалась фальшивой →
19.11.2015 Мединский призвал учитывать интересы государства в школьных учебниках →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Кадыров: Емельяненко - не богатырь
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
статья Убийственный юбилей
Илья Мильштейн
новость Минобороны предупреждает США
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
статья Сапог раздавит кваканье
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Путин, защити!
383
новость Новое дело о незаконном экспорте
Агенты ФБР. Фото: fbi.gov
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Жучок в самоваре полковника
Сотрудник ФСБ. Фото с сайта www.ru.tsn.ua
в блоге Иерархия по потребностям
383
в блоге В бой за меридиан
383
новость Депутаты проведут заседание в Сирии
Леонид Слуцкий. Фото из личного твиттера
новость Журналисты: Заказчик убийства не найден
Анна Политковская. Кадр видеоролика "Новой газеты"
новость Мутко заступился за ЦСКА
Медаль ЦСКА "За взятие Берлина". Фото: cskabasket.com
новость Песков: Детских боев никто не видел
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость Путин уволил Маркина
Владимир Маркин. Кадр Первого канала.
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость Прокуратура проверяет Стёрджеса
Фрагмент работы Джока Стерджеса. С сайта photographer.ru
новость Портрет Путина в Нью-Йорке
Пропутинский баннер на Манхеттенском мосту. Фото: mashable.com