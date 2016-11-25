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Докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского рассмотрит диссовет исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Такое решение принял президиум Высшей аттестационной комиссии, сообщает РБК.

Заседание диссовета состоится в ближайшие два месяца, сообщили источники издания.

Диссертационный совет Д 501.001.72 рассматривает работы по специальностям "Отечественная история" и "Историография, источниковедение и методы исторического исследования". В его состав входит научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко.

В июле 2015 года Госархив поместил на своем сайте оцифрованный доклад "О 28 панфиловцах", который был подготовлен в 1948 году Главной военной прокуратурой СССР. В нем доказывается, что история 28 бойцов дивизии Панфилова, якобы остановивших ценой собственной жизни немецкую танковую атаку под Москвой в ноябре 1941 года, была газетной выдумкой.

30 июля прошлого года Мединский пригрозил Мироненко увольнением. "Есть вопрос того, чем работники архивов должны заниматься, - заявил глава Минкульта. - Тем, за что государство им платит деньги, а не осваивать смежные профессии". Директор архива, продолжил министр, - "это не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями". По словам Мединского, "то, что звучит уместно в устах Николая Сванидзе", руководителю архива высказывать не следует. "Если есть желание сменить профессию - мы это поймем", - заключил чиновник.

16 марта Мироненко, возглавлявший Госархив с момента его основания в 1992 году, ушел с должности директора по собственному желанию и занял пост научного руководителя этой структуры.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена", - сказал министр.

Работу Мединского должен был рассмотреть диссертационный совет Уральского федерального университета. Однако 4 октября совет перенес заседание. В диссовет поступили письма с соответствующей просьбой "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского от самого министра и от ВАК.

7 октября ВАК отозвала заявление о лишении ученой степени Мединского. Представители комиссии рекомендовали обращаться за разъяснениями в Министерство образования и науки, которому комиссия подчиняется, пояснив, что "истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

28 октября 24 академика и членкора РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени. По словам авторов обращения, решение вопроса о диссертации министра "должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо". "Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России", - отмечается в письме.

"Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир. Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Недопустимой является также замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов, к тому же изрекаемой публично. Особенно возмутительно, когда такая брань звучит из уст министра культуры", - говорилось в документе.