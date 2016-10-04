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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Заседание диссовета по вопросу о лишении Мединского ученой степени перенесено

04.10.2016
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Диссертационный совет Уральского федерального университета по просьбе министра культуры Владимира Мединского перенес заседание по вопросу лишения его ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает Интерфакс.

В диссовет поступили письма с просьбой о переносе заседания "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского от самого министра и от ВАК. Как пояснил председатель диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрий Редин, следующее заседание должно состояться в течение двух месяцев. При этом он не исключил, что, если Мединский не сможет участвовать в повторном заседании, оно будет проведено без него.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником сообщества "Диссернет", Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Накануне Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя", - сказал министр.

В ноябре 2015 года Мединский заявил, что при написании школьных учебников истории следует учитывать государственные интересы. "В учебниках истории, школьных учебниках, на мой взгляд, должны с опорой на факты приводиться наиболее достоверные, проверенные оценки ученых с учетом наших государственных интересов", - сказал Мединский, выступая на открытой лекции в МГИМО.

В июне Мединский на пленарном заседании Общероссийского исторического собрания заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души". "Мы с вами постоянно говорим о значении исторического знания в гражданском воспитании. А сегодня история - это еще и напряженный фронт борьбы за человеческие души. В своё время я работал в комиссии по противодействию фальсификациям истории. И к какому выводу я сейчас прихожу: за всеми фальсификациями не угонишься. Они плодятся быстрее, чем мы эту ложь разоблачаем", - сказал министр.

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04.10.2016

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