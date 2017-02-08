О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.258652.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.258652.html
Также: Мильштейн, Правительство, История, Наука, Культура, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Мединский, Виктор Садовничий

статья Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

А все-таки он вертится

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

Илья Мильштейн
03.10.2016
статья Статья

Писатель и какатель

Если же его превосходительство позволяет себе, слегка раскрепостившись, употребить детсадовскую бранную лексику, то в департаменте его одергивают, хотя и почтительно. Мол, писатель проснулся в Мединском и заговнился, творческая натура, искания там всякие, неподражаемый юмор, оригинальный язык.

Илья Мильштейн
12.12.2014
статья Статья

Терновая Венеция

Неужели Мединский, человек со своеобразной репутацией внутри России, не понимал, что весть о присуждении ему венецианского титула непременно обернется позором? Причем теперь уже скандал выплеснется на международную арену и о его высказываниях, немыслимых в цивилизованном обществе, узнает весь мир.

Илья Мильштейн
14.05.2014

Все-таки об этом невозможно было думать без содрогания.

Представьте: заседает диссертационный совет истфака МГУ - и в ходе обсуждения окончательно выясняется, что министр культуры никакой на самом деле не доктор. Невежда он и мракобес, наглец и карьерист, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к науке. Потом совет голосует, и Владимир Мединский в торжественной обстановке лишается своей ученой степени и выходит, шатаясь, из зала, провожаемый презрительными взорами заседавших и проголосовавших.

Что говорить, страшное зрелище. Ужасная картина. Душераздирающая сцена.

Конечно, нашлись бы злые люди, которые радовались бы унижению министра и его изгнанию из храма науки. Собственно, это были бы те же самые люди, что с недоброжелательным пристрастием изучали его диссертацию, обнаруживая в ней всякие ничтожные ляпы. А также тысячи и тысячи сочувствующих злым людям, вовсе даже и не читавших его диссертацию. Но почему-то твердо уверенных в том, что Мединского надо гнать из докторов. Да и вообще отовсюду.

Трудно сказать, почему в нашем обществе составилось такое мнение о министре. Может, он сказал однажды что-нибудь не то. Или постоянно высказывается так, что не хочется ни видеть его, ни слышать. Но, согласитесь, это же не повод вот так набрасываться на человека и сдирать с него мантию, вываливая в перьях. Или подвергать его тоталитарной цензуре, о чем он и сам предупреждал недругов, сравнивая их со сталинскими палачами. А себя, как можно было понять, с мучениками и жертвами коммунистического произвола. Типа академика Вавилова, оклеветанного доносчиками.

Однако речь не о них, врагах свободы, подробно изучавших диссертацию Мединского, чтобы обнаружить в ней всякие несуразности и призвать к ответу. Речь о добрых людях, которым наверняка невыносимо было бы наблюдать, как диссертационный совет топчет беззащитного еретика и творит над ним расправу. Под тем, видите ли, благовидным предлогом, что доктор исторических наук ничего не смыслит в науке, путая ее с пропагандой, и в таком духе пишет свои книги и ученые труды. Ибо добрые люди потому и добры, что жалеют любого, даже и министра, невежду и мракобеса, наглеца и карьериста, прозревая в его бесславии страдающую человеческую душу.

Только вообразите. Его бы исторгли из ученого сана, а он бы огорчился до слез. Еще чего доброго устыдился бы за содеянное в диссертации, в которой он русский путал с церковнославянским, а германцев был не в состоянии отличить от итальянцев, а про трудовые свершения Лютера, переводившего Библию на немецкий, узнал, чистая душа, только от своих гонителей. Он, Мединский, не снеся позора, мог бы ведь после заседания совета и в отставку подать с поста министра, и в монастырь уйти, не стерпев оскорбления. Добрым людям было бы больно, когда бы он ушел в отставку и в монастырь.

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов.

Но вот не довелось высмеять. Сперва в Уральском университете не довелось, где должен был собраться местный диссовет, да так чего-то и не собрался. Сроки, что ли, вышли. А теперь вот и в стенах МГУ не зазвучит министерский смех сквозь слезы, поскольку тамошний совет "не видит оснований для... дальнейшего рассмотрения" диссертации "ввиду отсутствия" в ней "указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", как выразился декан истфака Иван Тучков. Хотя обвиняли азартного министра в других грехах, но это уже и неважно.

Теперь вообще все неважно. Добрые ли люди в Кремле поделились с добрым ректором Садовничим своими опасениями насчет грядущей судьбы министра. Добрый ли Тучков от себя постарался не умножать в мире зло и спас большого человечка от стыда и срама. Сам ли министр тайно интриговал, бегая по инстанциям, покуда явно засучивал рукава и готовился вступить в единоборство с мразями кончеными, которые мечтали его обесчестить. Важно, что он по-прежнему остепенен и не скрывает удовольствия, сообщая через пресс-службу, что "уважает решение диссовета". Да и как не уважить это решение, когда его, беднягу, пощадили и отвели от него беду.

Важно, что добрые люди, которых, как все знают, большинство, особенно у нас, избавлены от лицезрения этой тягостной картины. Когда с министра, такого с виду самоуверенного, сытого, гладкого, стянули бы ученую цацку и водрузили ему на голову терновый венец. Точнее, дурацкий колпак, что гораздо хуже.

Правда, говорят, что в этом головном уборе он уже долгие годы ходит на службу. Толкает патриотические речи про Рашку-говняшку. Совершает исторические открытия в рамках борьбы с отрицателями мифов в угоду науке. Распределяет деньги, преимущественно среди себе подобных. Движется, короче, по жизни, культуры сеятель пустынный, а колпак на нем как влитой, и звенят бубенчики. Но это еще проверять надо - звенят или не звенят, на каком-нибудь другом ученом совете, в консерватории, что ли, которой тоже заведует Владимир Мединский. Так что слухи едва ли подтвердятся. Это тоже наверное злые люди придумали.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 08.02.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
383
Пара фраз 02.08.2013
в блоге Политический поливальщик
383
Пара фраз 03.12.2012
в блоге История по Мединскому
статья Статьи по теме
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Культурный свой

Борис Соколов, 24.05.2012

Самым сенсационным при формировании нового правительства стало назначение Владимира Мединского министром культуры. 41-летний пиарщик и политтехнолог "Единой России" теперь, видимо, должен стать всероссийским пропагандистом, превратив министерство в свой рупор. Доктора Мединского уже сравнивают с доктором Геббельсом.
Лев Рубинштейн. Фото Грани.Ру

Культподход

Лев Рубинштейн, 17.04.2014

Самый броский пункт документа - это слоган "Россия не Европа". Екатерина Великая, заявила однажды, что Россия - европейская держава, то есть Европа, а возражать монархам было как-то не принято. А вот авторы "Основ" из-под крыла культурного министра Мединского говорят нам, что нет, не Европа. Кому верить?


Loading...
новость Новости по теме
07.02.2017 В МГУ отказались рассматривать претензии к докторской диссертации Мединского →
21.01.2017 Глава Минкультуры Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию →
27.12.2016 Заседание диссовета МГУ о лишении Мединского научной степени перенесено →
25.11.2016 Диссертацию Мединского рассмотрят с участием раскритикованного им экс-главы Росархива →
28.10.2016 Академики РАН выступили за лишение Мединского ученой степени →
07.10.2016 ВАК отозвала заявление о лишении Мединского ученой степени →
05.10.2016 Песков: Мединский отстаивает историческую правду →
04.10.2016 Мединский: Подлинность истории о панфиловцах обсуждают "мрази конченые" →
04.10.2016 Заседание диссовета по вопросу о лишении Мединского ученой степени перенесено →
30.07.2015 Мединский пригрозил главе Госархива увольнением за реплику о "героях-панфиловцах" →
Фото и Видео
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость В Донецке убили командира боевиков
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
новость Журналист отказался извиняться
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
новость Задержан Марк Гальперин
Задержание Марка Гальперина. Фото: gr-sily.ru
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Жители Махачкалы отстояли парк
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
статья Хакеры сливаются с чекистами
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кара-Мурза: диагноз
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Отставка губернатора Карелии
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
новость Массовые казни в Сирии
Правительственная тюрьма "Сайедная" в Сирии. Фото из доклада AI
новость РКН против дома Bonhams
Джок Стёрджес, "Полин и Антуан" (фрагмент). Источник: bonhams.com
новость Деятели кино вступились за "Матильду"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Сколько стоил поход "Кузнецова"
Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Примов в марийской колонии
Нури Примов на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
новость ЕСПЧ присудил выплаты активистам
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость В дурдом за поджог мэрии
Николай Каржовых. Источник: novayagazeta.ru
новость Противника гомеопатии уволили
Денис Рощин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Чечня: заложники на свободе
"Сторонники ИГ", задержанные в Шелковском районе. Кадр ГТРК "Грозный"
в блоге Послабление для украинцев
383