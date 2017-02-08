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Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.
Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.
Если же его превосходительство позволяет себе, слегка раскрепостившись, употребить детсадовскую бранную лексику, то в департаменте его одергивают, хотя и почтительно. Мол, писатель проснулся в Мединском и заговнился, творческая натура, искания там всякие, неподражаемый юмор, оригинальный язык.
Если же его превосходительство позволяет себе, слегка раскрепостившись, употребить детсадовскую бранную лексику, то в департаменте его одергивают, хотя и почтительно. Мол, писатель проснулся в Мединском и заговнился, творческая натура, искания там всякие, неподражаемый юмор, оригинальный язык.
Неужели Мединский, человек со своеобразной репутацией внутри России, не понимал, что весть о присуждении ему венецианского титула непременно обернется позором? Причем теперь уже скандал выплеснется на международную арену и о его высказываниях, немыслимых в цивилизованном обществе, узнает весь мир.
Неужели Мединский, человек со своеобразной репутацией внутри России, не понимал, что весть о присуждении ему венецианского титула непременно обернется позором? Причем теперь уже скандал выплеснется на международную арену и о его высказываниях, немыслимых в цивилизованном обществе, узнает весь мир.
Все-таки об этом невозможно было думать без содрогания.
Представьте: заседает диссертационный совет истфака МГУ - и в ходе обсуждения окончательно выясняется, что министр культуры никакой на самом деле не доктор. Невежда он и мракобес, наглец и карьерист, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к науке. Потом совет голосует, и Владимир Мединский в торжественной обстановке лишается своей ученой степени и выходит, шатаясь, из зала, провожаемый презрительными взорами заседавших и проголосовавших.
Что говорить, страшное зрелище. Ужасная картина. Душераздирающая сцена.
Конечно, нашлись бы злые люди, которые радовались бы унижению министра и его изгнанию из храма науки. Собственно, это были бы те же самые люди, что с недоброжелательным пристрастием изучали его диссертацию, обнаруживая в ней всякие ничтожные ляпы. А также тысячи и тысячи сочувствующих злым людям, вовсе даже и не читавших его диссертацию. Но почему-то твердо уверенных в том, что Мединского надо гнать из докторов. Да и вообще отовсюду.
Трудно сказать, почему в нашем обществе составилось такое мнение о министре. Может, он сказал однажды что-нибудь не то. Или постоянно высказывается так, что не хочется ни видеть его, ни слышать. Но, согласитесь, это же не повод вот так набрасываться на человека и сдирать с него мантию, вываливая в перьях. Или подвергать его тоталитарной цензуре, о чем он и сам предупреждал недругов, сравнивая их со сталинскими палачами. А себя, как можно было понять, с мучениками и жертвами коммунистического произвола. Типа академика Вавилова, оклеветанного доносчиками.
Однако речь не о них, врагах свободы, подробно изучавших диссертацию Мединского, чтобы обнаружить в ней всякие несуразности и призвать к ответу. Речь о добрых людях, которым наверняка невыносимо было бы наблюдать, как диссертационный совет топчет беззащитного еретика и творит над ним расправу. Под тем, видите ли, благовидным предлогом, что доктор исторических наук ничего не смыслит в науке, путая ее с пропагандой, и в таком духе пишет свои книги и ученые труды. Ибо добрые люди потому и добры, что жалеют любого, даже и министра, невежду и мракобеса, наглеца и карьериста, прозревая в его бесславии страдающую человеческую душу.
Только вообразите. Его бы исторгли из ученого сана, а он бы огорчился до слез. Еще чего доброго устыдился бы за содеянное в диссертации, в которой он русский путал с церковнославянским, а германцев был не в состоянии отличить от итальянцев, а про трудовые свершения Лютера, переводившего Библию на немецкий, узнал, чистая душа, только от своих гонителей. Он, Мединский, не снеся позора, мог бы ведь после заседания совета и в отставку подать с поста министра, и в монастырь уйти, не стерпев оскорбления. Добрым людям было бы больно, когда бы он ушел в отставку и в монастырь.
К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов.
Но вот не довелось высмеять. Сперва в Уральском университете не довелось, где должен был собраться местный диссовет, да так чего-то и не собрался. Сроки, что ли, вышли. А теперь вот и в стенах МГУ не зазвучит министерский смех сквозь слезы, поскольку тамошний совет "не видит оснований для... дальнейшего рассмотрения" диссертации "ввиду отсутствия" в ней "указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", как выразился декан истфака Иван Тучков. Хотя обвиняли азартного министра в других грехах, но это уже и неважно.
Теперь вообще все неважно. Добрые ли люди в Кремле поделились с добрым ректором Садовничим своими опасениями насчет грядущей судьбы министра. Добрый ли Тучков от себя постарался не умножать в мире зло и спас большого человечка от стыда и срама. Сам ли министр тайно интриговал, бегая по инстанциям, покуда явно засучивал рукава и готовился вступить в единоборство с мразями кончеными, которые мечтали его обесчестить. Важно, что он по-прежнему остепенен и не скрывает удовольствия, сообщая через пресс-службу, что "уважает решение диссовета". Да и как не уважить это решение, когда его, беднягу, пощадили и отвели от него беду.
Важно, что добрые люди, которых, как все знают, большинство, особенно у нас, избавлены от лицезрения этой тягостной картины. Когда с министра, такого с виду самоуверенного, сытого, гладкого, стянули бы ученую цацку и водрузили ему на голову терновый венец. Точнее, дурацкий колпак, что гораздо хуже.
Правда, говорят, что в этом головном уборе он уже долгие годы ходит на службу. Толкает патриотические речи про Рашку-говняшку. Совершает исторические открытия в рамках борьбы с отрицателями мифов в угоду науке. Распределяет деньги, преимущественно среди себе подобных. Движется, короче, по жизни, культуры сеятель пустынный, а колпак на нем как влитой, и звенят бубенчики. Но это еще проверять надо - звенят или не звенят, на каком-нибудь другом ученом совете, в консерватории, что ли, которой тоже заведует Владимир Мединский. Так что слухи едва ли подтвердятся. Это тоже наверное злые люди придумали.
Самым сенсационным при формировании нового правительства стало назначение Владимира Мединского министром культуры. 41-летний пиарщик и политтехнолог "Единой России" теперь, видимо, должен стать всероссийским пропагандистом, превратив министерство в свой рупор. Доктора Мединского уже сравнивают с доктором Геббельсом.
Самый броский пункт документа - это слоган "Россия не Европа". Екатерина Великая, заявила однажды, что Россия - европейская держава, то есть Европа, а возражать монархам было как-то не принято. А вот авторы "Основ" из-под крыла культурного министра Мединского говорят нам, что нет, не Европа. Кому верить?